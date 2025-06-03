引進遠端管理系統 傳藝宜蘭園區力行節能減碳

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區，近年特別引進遠端監控的管理系統，有效管理廣達24公頃的用電設施，傳藝中心不僅是傳承藝術文化的佼佼者，也期望成為節能減碳的示範基地。

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區佔地24公頃，2004年起正式對外開放，園區設施以仿聚落型態興建，建築手法或遵循傳統技法，或運用現代美學，仿造30、40年代台灣民間聚落，處處可見當時生活的縮影，深具文化內涵。除傳統藝術核心業務由政府執行外，部分設施委託民間經營，以打造公共建設與民間經營的雙贏利基。

2017年，園區由全聯善美的文化藝術基金會接手營運後，打造輕鬆走逛的文化複合空間，除了古色古香的街區、精彩的傳統戲曲演出與工藝展示，也有各年齡層都能參與的百項手作課程，讓遊客感受台灣常民文化美學，重溫歷史記憶。

在廣大的24公頃園區是開放式場域設施，如何讓園區店家燈光、空調，或是互動設施如水霧噴灑等，在節能減碳的趨勢下，兼顧藝術美感、文化傳承，又得讓遊客感受園區對生態環保的用心，是一大難題。

尤其對於園區員工而言，最怕接到園區另一端如遠在天邊單位的斷電求救電話，一旦發生跳電或是突發的空調停擺問題，宜蘭傳藝園區總務工程組長李封達就得帶著組員緊急搶修、救援。

李封達說，能源管理有成本壓力，像是下雨天時，要快速關閉降溫水霧和水池循環馬達，天冷時，要趕緊關掉空調冷水泵主機，才能有效節能；但是園區很大，主機設備分散各地，過去走一趟、再爬上屋頂，往返需要1、2小時的時間，非常需要自動化設備控管。

他表示，空調控管最耗費人力與經費，卻也是遊客最有感的部分。過去節能控管的最大盲點就是空調冰水主機的冰水溫度監控；一旦失去控制，就會產生客訴或高額的電力浪費，尤其在園區小吃坊區域，雖然佔地不大，但是能源需求多元，考驗園區的能源控管能力。

2023年園區小吃坊相關設備有意汰舊，傳藝園區特別餐與經濟部推出的「節能設備補助示範輔導案」，將原有的EMS（Energy Management System, EMS）能源管理系統升級，由手動操控改為遠端監控，透過電腦進行自動量測、控制、預警與及時修正，達到節能效果。

園區指出，參與節能設備輔導後，有效降低能源耗損，每天更可節省約2小時人力，執行人員也從6人縮減為4人，減少1/3人力。小吃坊節省了3成以上的區域用電，全園區的用電量每年也減少約2%用電量。

「別小看只有減少約2%用電量」李封達說，全園區每年電費約新台幣1500萬元，如今透過EMS能源管理系統升級，1年就可省下30萬元電費，除了提升EMS之外，經濟部更協助園區的小吃坊更新空調設備，這些設備硬體的支出費用，相較於節省的電費，大概3到4年就可回收。

李封達表示，如今園區內的商家，都可從電費中明顯感受到節能的效益，遊客也對園區內的溫度調控抱持肯定態度。

除了科技方式節能，園區近年來也組織碳盤查，針對商品與活動服務的周期進行碳足跡溯源，呼應永續材料再利用的概念。像是店家以園區修剪的木材，經過變成木炭之後再加入水泥，成為擴香石展售，或是以石頭角邊不要的石材，提供遊客自己透過研磨機器，親手做出屬於自己的吊飾品。

傳藝園區也實踐綠色轉型，尤其聯合國永續發展目標（SDGs）成為共通準則，永續旅遊也成為全球趨勢。宜蘭傳藝園區於2024年首次申請「GTS綠色旅遊標章」（Green Travel Seal），就獲得二星級認證。

此標章由荷蘭「Green Destinations B.V.公司」（簡稱GD B.V.）所創立的標章制度，提供業者自我檢核機制，確保營運符合綠色永續概念。全聯善美的文化藝術基金會指出，在申請綠色旅遊標章過程中，永續旅遊準則主要分為4大面向：永續管理、社會與經濟利益、文化資產保存（文化遺產）、環境。

其中於「文化資產保存」項目，宜蘭傳藝園區獲得滿分，其他面向評分也獲得肯定，園區內包括文昌祠、廣孝堂、黃舉人宅所進行的傳統建築整修計畫，都獲得國際系統認同。

全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡表示，未來會持續推動永續旅遊，希望打造傳藝園區成為一座綠色轉型示範基地。