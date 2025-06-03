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斧劈大山大水作品各國藏家爭相典藏 雕刻大師張敬辭世

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雕刻大師張敬是國內知名藝術家，藏家遍布各地。圖／雲林縣政府文化觀光處提供
雕刻大師張敬是國內知名藝術家，藏家遍布各地。圖／雲林縣政府文化觀光處提供

雲林縣雕刻大師張敬是國內知名藝術家，在雕刻界享有「北朱銘、南張敬」美譽，雲林縣文化觀光處長陳璧君證實張敬已於5月29日逝世，享壽89歲，張敬去年底在雲林古坑打造雲林首座私人美術館「張敬藝術館」，縣政府將全力協助持續營運、策展。

張敬從小就具雕刻藝術天分，原開設眼鏡行擔任專業配鏡師，年近50歲才全心投入雕刻創作，師承楊英風，作品以大自然景觀為主，山水風景在他刀下氣勢磅礡獨具風格，榮獲海內外無數獎項。

陳璧君表示，張敬的雕刻作品在國內許多大學、美術館、國父紀念館都有典藏，他也曾為日本、香港、新加坡及國內多間教堂設計十字架，作品多次躍登國際藝術殿堂，藏家遍布全球，在台灣雕刻界享有「北朱銘、南張敬」美稱，作品中，可看到大師以斧劈出具山水意境的大山大水，鏤刻出最真摯靈性的人物形貌。

張敬近年仍持續創作，但諸多珍貴作品收藏陳封倉庫，他一直期待能公開展示，與更多人分享，在其子女與幾位收藏家好友協助下著手籌畫建館，去年占地約500坪的張敬藝術館開幕，是雲林縣首座私人藝術館。

陳璧君表示，張敬藝術館受限人力，目前採預約參觀，雲林縣目前正在籌建美術館，縣府會協助張敬藝術館持續營運，並在未來透過館際合作，展出大師歷年的代表作，將其精準掌握素材，一刀一斧創造天地大觀的作品理念與更多人分享。

張敬家人表示，將於6月28日上午9時40分在雲林縣斗南基督長老教會舉行來賓致意，10時舉行追思禮拜。

雕刻大師張敬去年底在古坑華山創建雲林首家民間藝術館，展出大師一生珍貴絕版作品。圖／本報資料照
雕刻大師張敬去年底在古坑華山創建雲林首家民間藝術館，展出大師一生珍貴絕版作品。圖／本報資料照
雕刻大師張敬是國內知名藝術家，作品以大自然景觀為主，山水風景在他刀下氣勢磅礡獨具風格。圖／雲林縣政府文化觀光處提供
雕刻大師張敬是國內知名藝術家，作品以大自然景觀為主，山水風景在他刀下氣勢磅礡獨具風格。圖／雲林縣政府文化觀光處提供
雕刻大師張敬（中）去年底在雲林古坑創建張敬藝術館，展出大師一生珍貴絕版作品。圖／雲林縣政府提供
雕刻大師張敬（中）去年底在雲林古坑創建張敬藝術館，展出大師一生珍貴絕版作品。圖／雲林縣政府提供
雕刻大師張敬去年底在古坑華山創建雲林首家民間藝術館，展出大師一生珍貴絕版作品。圖／本報資料照
雕刻大師張敬去年底在古坑華山創建雲林首家民間藝術館，展出大師一生珍貴絕版作品。圖／本報資料照
雕刻大師張敬是國內知名藝術家，藏家遍布各地。圖／雲林縣政府文化觀光處提供
雕刻大師張敬是國內知名藝術家，藏家遍布各地。圖／雲林縣政府文化觀光處提供

雲林 藝術館 藝術家 美術館

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