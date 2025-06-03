鋒面通過大雨狂炸全台至少2天 氣象專家呼籲別上山

滯留鋒面及西南風影響，中央氣象署發布大雨特報和陸上強風特報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，鋒面中午前就會進入台灣北部，後續逐漸由北往南移動，到今晚將來到台灣南部上空，西半部地區普遍會有短暫陣雨或雷雨，東半部也有短暫陣雨。

吳聖宇說，由於對流系統將可能在台灣海峽或西半部沿海處發展並移入，因此西半部地區要留意局部較大雨勢發生的機會，在環境風力較強的情況下，對流系統有機會一路往山區深入，並且配合地形產生降雨，因此不僅是沿海地區的降雨較大，山區也會有較多的累積雨量。東半部地區雖然受影響相對較小，但也可能有局部較大雨勢的機會。

今晚鋒面來到台灣南部，吳聖宇表示，嘉義以南地區仍將持續有短暫陣雨或雷雨，並且持續有局部較大雨勢，其他地方的降雨較為減緩，但是水氣仍多，持續是有短暫陣雨的天氣型態。

吳聖宇表示，明天鋒面繼續由台灣南部往巴士海峽移動，各地水氣仍多，仍然普遍會有短暫陣雨，加上白天熱力作用，部分地區會有熱對流發展帶來局部雷雨以及較大雨勢的機會，外出還是要注意，山區發生雷雨或大雨的可能性又比平地要高一些，建議避免前往山區活動。

溫度方面，吳聖宇表示，今天鋒面逐漸影響，降雨增多，加上後續有東北季風南下，各地溫度下降，北部、東北部白天高溫27至30度，其他地方高溫30至32度。

明天各地持續降雨，吳聖宇表示，東北季風也帶來較涼空氣，各地溫度稍偏涼，尤其是北台灣感受較為明顯，北部、東北部白天高溫只有23至25度，中部及花東地區高溫27至30度，南部地區高溫仍有可能超過30度以上，南北之間溫度差異較大。

吳聖宇表示，周鋒面位於巴士海峽，台灣附近底層為偏東風，中層以上仍為西南到偏南風，水氣還是較多，各地雲量仍多，大部分的降雨預期將偏向白天熱力作用配合在陸地上發展的熱對流降雨，部分地區仍可能有較大雨勢發生機會，外出時仍要小心，山區的降雨還是會比平地要明顯，到山區活動仍要小心安全。

周五由於風向轉偏東風，降雨的時間逐漸偏向中午過後，吳聖宇表示，因此各地白天溫度有上升的趨勢，北部、東北部白天高溫回升到26至29度，中部及花東地區高溫回升到29至31度，南部地區高溫有31至33度，慢慢又會開始悶熱起來。

吳聖宇表示，周五至周日位於巴士海峽的鋒面逐漸消失，新的鋒面退回到長江流域重整，台灣附近又將會回歸到偏南至西南風影響，迎風面的中部以南地區一整天斷斷續續會有短暫陣雨機會，尤其是夜晚、清晨這段期間降雨的機會相對較高，到了白天在陸地上也普遍會有較大範圍的熱對流發展帶來雷雨，熱對流發展旺盛的區域有可能出現較大雨勢。

他說，屆時雖然鋒面的影響告一段落，但是在南風水氣較多的情況下，大氣狀況仍較不穩定，打算安排假期活動還是要注意，尤其是要往山區去的朋友務必要小心安全，多留意天氣變化的情況。各地溫度也將再度變得悶熱，高溫普遍會來到30至33度間，沒有下雨或是陽光較明顯的時候還可能會更高一點，要防曬、防中暑。