整理包／G4級地磁擾動來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴
交通部中央氣象署太空天氣辦公室於6月1日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續51小時，將對全球電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。
磁暴（Geomagnetic Storm）是指太陽爆發活動產生的大量帶電粒子（如太陽風、日冕物質拋射【日冕物質拋射】CME，是從太陽噴發而出的巨大帶電氣體雲，通常發生在太陽耀斑爆發之後，拋射速度達每小時數百萬英里，當CME拋向地球時，最快15小時即可到達地球，在適當條件下，會引發強烈的地磁風暴。）與地球磁場相互作用所引起的地磁擾動現象。
本次事件源自5月31日太陽表面活躍區發生的強烈日冕物質拋射（Coronal Mass Ejection），該CME將在6月1日晚間通過近地球太空環境，造成太陽風密度與速度顯著提升。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）太空天氣預報中心預測，地磁擾動指數（Kp index）將達到8至9級，屬於G4（Severe）等級磁暴，為第二高強度，僅次於G5（Extreme）級。
▪ 磁暴開始時間： 2025年6月1日（星期日）晚間8時（台灣時間）
▪ 預計持續時間： 約51小時，持續至6月3日晚上
▪ 波及範圍： 地球近地太空環境，全球皆可能受到不同程度影響，尤以高緯度地區最明顯。
🔌 電力系統：可能跳電或設備出問題
▪ 可能出現大面積電壓控制問題，而某些保護系統會錯誤地導致電網中的關鍵設備跳閘。
🛰️ 衛星與導航系統：定位會變不準
▪ GPS定位誤差，導航方向偏差大、通訊延遲或中斷，特別是高頻無線電（HF）如無線電、飛機聯絡系統、衛星設備故障。
✈️ 航空飛行：極區航班可能繞道
▪ 在靠近北極或南極的高空飛行，磁暴會讓輻射變強，飛機通訊也會受干擾。因此航空公司可能會改變飛行路線，繞過高緯度地區。
📡 通訊與網路：斷訊、收訊差
▪ 地磁擾動會讓無線電波在大氣層中亂反射，造成高頻通訊中斷、衛星通訊信號弱化。
研究顯示，磁暴對人體的直接影響相對有限，但在特定情境與人群中，仍可能帶來間接或潛在影響。
😴 可能出現的反應
▪ 頭暈、失眠、精神緊張、情緒浮動、血壓輕微波動、心律變快（對心臟病患者影響較大）、睡眠品質變差，有人會感覺比較累、難以專注。
❤️ 哪些人需特別注意？
▪ 有心臟病或高血壓病史的人、使用心律調節器或其他電子醫療裝置者、原本就容易失眠、焦慮的人。
強烈磁暴會讓極光的出現位置往南移，平常只能在北極圈看到的極光，這次可能在以下地區也能看見：
▪ 亞洲：中國東北（黑龍江、吉林）、北京、日本北海道
▪ 北美洲：美國北部（明尼蘇達州、密西根州、紐約州北部）
▪ 加拿大全境
▪ 歐洲：德國、波蘭、英國北部、荷蘭、法國東北部
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