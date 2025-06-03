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變天了！北市大雨特報 這2區短時強降雨估達40毫米
北市災防辦提醒，中央氣象署已於今天上午9時35分，針對北市全區發布大雨特報。預估將於上午11時前後移入台北市，屆時北投及士林區時雨量有機會達40毫米。
災防辦提醒，台北市區時雨量將達約30毫米，強降雨延時約2至3小時，部分地區雨勢有機會達短時豪雨等級。
隨著鋒面逐漸接近，桃園地區及西北外海皆有對流雲系發展，北市災害防救辦公室說，預估對流雲系將於11時前後移入台北市，強降雨延時約2至3小時，部分地區有機會達短時豪雨等級。
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