又驗出！中國進口八角含蘇丹紅 越南榴蓮重金屬鎘超標

季節入夏，許多民眾愛吃榴槤，多數榴槤產品由東南亞進口，衛福部食藥署今天公布邊境不合格資訊，共3批越南榴槤分別被檢出含農藥、重金屬，總計達26公噸需退運或銷毀。近半年由越南輸入榴槤共469批，以檢驗出不合格批數7批，不合格率1.5%。食藥署副署長林金富說，違規情況以含重金屬鎘為大宗，已請越南官方了解並排除背後系統性疑慮。

業者「農協開發有限公司」輸入越南鮮榴槤，檢出殘留農藥達特南每公斤0.02毫克，依「農藥殘留容許量標準」，達特南為不得檢出，是以檢測方法定量極限每公斤0.01毫克為法規值。林金富表示，由於越南榴槤已有違規紀錄，屬於加強抽批、抽驗比率20%至50%品項，業者本次驗出不合格後，食藥署依規定調升抽驗比率為逐批查驗。

另2批為業者「綠品國際生技股份有限公司」報驗的越南鮮榴槤，檢出重金屬鎘每公斤0.10毫克，依「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘限量標準為每公斤0.05毫克，該業者調整為逐批查驗。林金富表示，重金屬鎘污染作物，多與種植處土壤、水源污染有關，重金屬隨植物吸收，進入果實中，由於鎘對人體危害嚴重，不得檢出的標準較為嚴格。

食藥署已經從114年4月1日起至114年7月2日止，在邊境對越南報驗的「鮮榴槤」採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。林金富表示，這表示從越南輸入的榴槤，不論是由哪家業者供貨、輸入，都會採取加強抽批，食藥署已與越南駐台單位聯繫，要求對方了解榴槤鎘金屬超標原因，且在7月第一周之前回覆。

另，中國大陸輸入八角被檢出含蘇丹色素1號，由業者「德韓貿易有限公司」輸入。林金富表示，蘇丹色素全球都不得檢出，以要求業者在邊境銷毀；113年11月26日至今年5月26日近半年間，邊境受理大陸報驗八角茴香批數18批，檢驗不合格批數2批，原因分別是農藥殘留及蘇丹色素不合格，因此自去年4月11日至今年12月31日止，調整大陸八角茴香為監視查驗，100％檢驗合格後才可輸入。