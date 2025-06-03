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新冠疫情升溫 急診醫驚一堆「天選之人」都成普通百姓

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
急診醫師在臉書提醒，不論是到醫院或是在擁擠的捷運、公車上，都應該要配戴口罩，並且高風險族群一定要檢驗是否確診，以利盡快吃抗病毒藥物。圖為急診病床已滿，病患只好在門外等待進入醫院。本報資料照片
急診醫師在臉書提醒，不論是到醫院或是在擁擠的捷運、公車上，都應該要配戴口罩，並且高風險族群一定要檢驗是否確診，以利盡快吃抗病毒藥物。圖為急診病床已滿，病患只好在門外等待進入醫院。本報資料照片

第七波Omicron疫情來，新冠就診人數已經連續數周上升，疾管署預計最快在本月底達到這波疫情高峰，單周恐破有超過20萬人次就診。急診醫師在臉書提醒，不論是到醫院或是在擁擠的捷運、公車上，都應該要配戴口罩，並且高風險族群一定要檢驗是否確診，以利盡快吃抗病毒藥物。

新竹馬偕紀念醫院急診醫學科部急診外科主任白永嘉，在臉書粉絲專頁「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」指出，台灣居然還有這麼多「天選之人」！這次都確診成為普通百姓了，醫院有一名護理師日前確診已經是第六次確診。

白永嘉表示，65歲以上或是有重大疾病者還是要檢驗新冠是否陽性，檢驗確認後才可以吃抗病毒藥，以防重症。年輕人或是輕症患者，要不要檢驗沒關係不，不驗就永遠是天選之人。他提醒，到醫院、在擁擠的捷運或公車上都應該要戴口罩，其他就看自己要不要了。

據疾管署建議，民眾如有咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等呼吸道症狀，建議先戴口罩到基層診所就醫，由醫師評估是否需進行呼吸道傳染病相關篩檢，及進行後續診斷與治療。

高風險族群如65歲以上、氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病)、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、BMI≧30或12-17歲兒童青少年 BMI 超過同齡第95百分位、懷孕或產後6周內、影響免疫功能之疾病，及同時具有任一其他風險因子之吸菸或已戒菸者，感染後可能導致併發症，因此如有疑似症狀請儘速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡之風險。

風險 醫師 確診

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