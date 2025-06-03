梅雨鋒面中午起威脅全台！慎防狂風暴雨雷擊 北台灣明天大降溫

滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天西半部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

今明兩天受到滯留鋒面的影響，全台各地天氣都不太穩定，中央氣象署資深預報員謝佩芸表示，容易有局部短延時強降雨出現，甚至有雷擊、強陣風等劇烈天氣現象發生，提醒民眾外出活動記得要攜帶雨具備用，交通行車也要特別注意安全。

謝佩芸表示，台灣北邊是鋒面雲帶的位置，目前這個鋒面正在逐漸接近，預計今天中午左右就會直接影響台灣地區。

鋒面今天將來到台灣上空，謝佩芸表示，到了周四鋒面會逐漸往南移動到巴士海峽，但還是離台灣相當近，一直到周五之後，鋒面才會逐漸遠離。不過，周五、周六台灣附近還是吹偏南風，水氣還是偏多。今天到周末之前，台灣天氣都是相當不穩定。

謝佩芸表示，中南部從昨天持續受到西南風影響，帶來斷斷續續短暫陣雨天氣，昨天中南部不少地方累積雨量超過100毫米，今天降雨還是持續。中南部沿海地區上午有一波比較明顯的雨勢，接下來時間降雨會逐漸往內陸地區發展，到了中午左右就會影響近山區平地。

台灣海峽北側的鋒面雨帶，從昨天深夜已經首先影響馬祖地區，帶來超過50毫米降雨量。謝佩芸表示，目前鋒面持續往南移動，接近台灣上空，中部以北的沿海地區稍後就會陸陸續續受到鋒面的對流雲系影響。因為鋒面的組織還滿不錯，因此在它通過以後會有比較明顯的短延時強降雨出現，可能還會伴隨陣風現象。接下來幾個小時，北台灣和中部沿海地區要特別留意鋒面接下來帶來的影響。

謝佩芸表示，東半部地區上午天氣還是多雲到晴為主，不過中午過後，隨著鋒面通過再加上一些熱力作用，也會轉為有短暫陣雨的天氣。今天全台各地天氣都不太穩定。

今天降雨趨勢，謝佩芸表示，白天各地都有降雨狀況，而且可能出現局部短延時強降雨。特別稍後鋒面會通過的北部地區，和接下來中南部山區，會有比較大的局部雨勢。到了入夜之後，鋒面本來帶來的降雨會稍微減緩，但天氣還沒有很穩定，還是容易會有降雨的狀況。

謝佩芸表示，留意晚上到明天清晨這段時間，受到西南風持續的影響，南部地區還是很容易有下雨狀況出現，而且雨量也比較多。

未來1周降雨趨勢，謝佩芸表示，一直到明後天，甚至到周末之前，各地天氣都還是不太穩定。明天持續受到鋒面影響，各地容易有短暫陣雨出現，尤其西半部地區和午後各地山區，注意局部大雨。到了周四，鋒面南移到巴士海峽，但台灣附近的天氣環境不穩定，要注意午後山區有局部大雨；此外，宜花地區，尤其東北角到蘇花這一帶，也可能有局部較大雨勢出現。

周五、周六鋒面遠離，謝佩芸表示，台灣附近吹偏南風，水氣還是比較偏多一點，西半部上半天比較晴朗一些，中午過後仍要留意午後雷陣雨；南部和東半部地區還是要留意海面上水氣依然會帶來一些短暫陣雨狀況。

未來1周溫度趨勢，謝佩芸表示，鋒面來到台灣上空的時候，由於鋒面北側帶來比較涼的北風，各地白天溫度仍偏高，但是鋒面開始影響之後，到了明天北部、宜蘭、花蓮氣溫會有明顯的降幅，預計明天北台灣和宜花白天高溫只有24度左右，一整天氣溫22至24度左右，感受上比起今天明顯氣溫下降，而且會有涼意。

謝佩芸表示，降溫時間大概就是明天一天，到了周四之後，溫度又會逐漸回升。而因為比較涼的北風影響的部分以北台灣為主，所以中南部降溫不明顯，高溫還是有機會來到30度附近，甚至30度以上，只有下雨的時候會稍微轉涼。