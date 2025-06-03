一天只吃一餐卻瘦不下來？ 醫揭「代謝快熄火」警訊：身體根本不敢燃燒

不少民眾為了減肥選擇極端節食，甚至一天只吃一餐，但專科醫師警告，這樣不僅無助於減重，還可能讓代謝陷入停滯，身體進入「保命模式」，導致愈來愈難瘦。

代謝專科醫師陳潔雯在臉書粉專分享，近日在減重門診接獲一名年輕女性患者，自述為了「再瘦個3~4公斤」，每天僅吃晚餐，白天幾乎不進食，晚上還習慣以酒當結尾，但減重效果始終停滯不前。

陳潔雯為她安排口服葡萄糖耐受測試（OGTT），卻發現異常結果，該名患者在喝下75公克葡萄糖水後，血糖不升反降，甚至比空腹時還低；而其胰島素幾乎「毫無反應」，數值長時間維持在極低水平。

陳潔雯指出，該名患者之所以出現這樣的檢查結果，並不是代謝太好，而是身體根本不敢啟動代謝系統，等同進入極限的「節能保命模式」。她表示，臨床上常見類似個案，體重雖不高，但代謝反應極差；患者血糖低、胰島素低，但不是健康的低；醫師只要提到「多吃一點」，患者就滿臉驚恐詢問「這樣怎麼減肥？」

陳潔雯強調，自己總會告訴患者，「你不是代謝太快，而是代謝快要熄火了」。患者飲食攝取太少，身體每天僅靠一點點熱量在苦撐，連吃糖都沒有反應，代表它已經不知道該怎麼「燃燒」了。這樣的狀態，不只很難瘦下來，長期恐造成低血糖、掉髮、荷爾蒙失衡、睡眠障礙、能量不足等問題，嚴重影響健康。

陳潔雯提醒，減重的關鍵並非「吃得越少越好」，而是「吃得剛剛好，讓身體恢復燃燒的能力」。當身體有足夠的能量和安全感，才能啟動正常代謝。一旦掌握對的進食時間、營養比例與熱量，讓身體知道「我不需要再保命了，我可以開始正常運作」反而更有助於健康地瘦身。

「代謝，是需要安全感的」，陳潔雯呼籲，「如果你也覺得自己怎麼吃都瘦不了，也許不是你吃太多，而是你的代謝，正在等待一個被好好對待的機會」。

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