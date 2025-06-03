快訊

Sony政策大轉彎！Xperia 1 VII採「代工生產」 自家生產手機改全外包

取消葉伊恬參賽資格槓上體育署 桌協楊正雄桌壇極高地位曝光

一天只吃一餐卻瘦不下來？醫揭「代謝快熄火」警訊：身體根本不敢燃燒

陽明交大揭清除毒蛋白關鍵基因 助巴金森病治療

中央社／ 台北3日電

陽明交大團隊透過動物實驗發現關鍵基因，可掌握細胞垃圾清除系統運作，主導清除引發巴金森氏症毒蛋白的路徑，成為未來開發巴金森氏症治療藥物的潛在新靶點。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，巴金森氏症與阿茲海默症都是由毒性蛋白異常堆積造成的；陽明交大神經科學研究所副教授何淑君的團隊透過研究果蠅與小鼠大腦，揭示由GAK/aux基因主導的溶酶體清除路徑，能有效移除引發巴金森氏症的毒蛋白α-突觸核蛋白，研究成果發表於國際期刊。

團隊發現，果蠅中的aux基因與小鼠中的GAK為同源基因，主要存在於膠質細胞中，負責調控溶酶體的酸鹼值與酵素活性；若該基因缺失，溶酶體將無法維持應有的酸性環境，導致細胞內毒蛋白無法被降解，進而在腦部大量堆積，造成神經細胞損傷。

透過動物實驗證實，果蠅在缺乏aux基因的情況下，出現運動能力下降、壽命縮短等現象；小鼠缺乏GAK基因則表現出步態不穩、運動遲緩等症狀，與人類巴金森氏症病患的退化表現極為相似。

何淑君表示，團隊在2017年就已發現該基因在巴金森氏症中可能發揮關鍵作用，這次研究進一步證實，GAK/aux基因像是溶酶體的「酸性調節閥門」，透過維持溶酶體酸性環境調節毒蛋白降解，掌握整個細胞垃圾清除系統的運作，這個開關一旦失效，清除系統也隨之停擺。

何淑君提到，這項發現非常重要，只要能讓這個開關恢復作用，膠質細胞就能重新運作清除毒蛋白，這將成為未來開發巴金森氏症治療藥物的潛在新靶點。

毒蛋 巴金森氏症 基因

延伸閱讀

台大與日本合作研究 揭食用紅豆起源於日本

不想浪費基因！30多歲少婦「13年生9孩」住豪華別墅 笑喊想集滿12生肖

一隻橘貓隱藏著基因的祝福 醫曝背後故事充滿貓奴的愛

林郁婷也受影響？世界拳擊聯盟新規 通過基因性別篩檢才能參賽

相關新聞

宜蘭、新北山區暴雨「國家級警報響」 17縣市大雨特報

滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，西半部及東北部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風...

一天只吃一餐卻瘦不下來？ 醫揭「代謝快熄火」警訊：身體根本不敢燃燒

不少民眾為了減肥選擇極端節食，甚至一天只吃一餐，但專科醫師警告，這樣不僅無助於減重，還可能讓代謝陷入停滯，身體進入「保命模式」，導致愈來愈難瘦。

減少國人每年熱傷害人次 抗高溫調適對策聯盟今成立

因應全球暖化下的異常高溫，環境部今天邀集政府機關以及響應企業和民間團體等，共同組成「抗高溫調適對策聯盟」，目標逐步減少國...

斧劈大山大水作品各國藏家爭相典藏 雕刻大師張敬辭世

雲林縣雕刻大師張敬是國內知名藝術家，在雕刻界享有「北朱銘、南張敬」美譽，雲林縣文化觀光處長陳璧君證實張敬已於5月29日逝...

新冠疫情升溫 急診醫驚一堆「天選之人」都成普通百姓

第七波Omicron疫情來，新冠就診人數已經連續數周上升，疾管署預計最快在本月底達到這波疫情高峰，單周恐破有超過20萬人...

梅雨鋒面中午起威脅全台！慎防狂風暴雨雷擊 北台灣明天大降溫

滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天西半部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。