陽明交大揭清除毒蛋白關鍵基因 助巴金森病治療

陽明交大團隊透過動物實驗發現關鍵基因，可掌握細胞垃圾清除系統運作，主導清除引發巴金森氏症毒蛋白的路徑，成為未來開發巴金森氏症治療藥物的潛在新靶點。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，巴金森氏症與阿茲海默症都是由毒性蛋白異常堆積造成的；陽明交大神經科學研究所副教授何淑君的團隊透過研究果蠅與小鼠大腦，揭示由GAK/aux基因主導的溶酶體清除路徑，能有效移除引發巴金森氏症的毒蛋白α-突觸核蛋白，研究成果發表於國際期刊。

團隊發現，果蠅中的aux基因與小鼠中的GAK為同源基因，主要存在於膠質細胞中，負責調控溶酶體的酸鹼值與酵素活性；若該基因缺失，溶酶體將無法維持應有的酸性環境，導致細胞內毒蛋白無法被降解，進而在腦部大量堆積，造成神經細胞損傷。

透過動物實驗證實，果蠅在缺乏aux基因的情況下，出現運動能力下降、壽命縮短等現象；小鼠缺乏GAK基因則表現出步態不穩、運動遲緩等症狀，與人類巴金森氏症病患的退化表現極為相似。

何淑君表示，團隊在2017年就已發現該基因在巴金森氏症中可能發揮關鍵作用，這次研究進一步證實，GAK/aux基因像是溶酶體的「酸性調節閥門」，透過維持溶酶體酸性環境調節毒蛋白降解，掌握整個細胞垃圾清除系統的運作，這個開關一旦失效，清除系統也隨之停擺。

何淑君提到，這項發現非常重要，只要能讓這個開關恢復作用，膠質細胞就能重新運作清除毒蛋白，這將成為未來開發巴金森氏症治療藥物的潛在新靶點。