黃俊文成美國YCA董事 提攜新秀走上職業音樂家

小提琴家黃俊文受邀成為美國歷史悠久的音樂機構Young ConcertArtists（YCA）董事，提攜新秀走上職業音樂家的第一哩路。

黃俊文昨晚與NSO國家交響樂團合作完3場日本巡演，圈粉無數。這也是他第一次在東京三得利音樂廳與交響樂團演出協奏曲。黃俊文表示，作為一個音樂家，「我對這條路上所有的產業生態都充滿興趣。」

黃俊文在接受台灣媒體訪問時表示，YCA是他音樂生涯第一個經紀公司，「沒有他們就沒有今天的我。」黃俊文17歲拿到瑞士汐昂小提琴大賽首獎之後，就被「相中」，逐漸建立起合作關係。

YCA成立於1961年，是美國最具代表性的青年音樂家推廣機構之一，該組織由蘇珊．沃茲沃斯（SusanWadsworth）創立，致力於發掘並支持來自世界各地的年輕古典音樂家，協助他們找到下一個可以讓他們發光發熱的經紀公司，成為無數頂尖音樂家的職涯起點。

YCA每年舉辦Young Concert Artists InternationalAuditions，選拔優秀的獨奏家和室內樂團體。獲選者將獲得專業經紀管理、職業發展指導、宣傳推廣資源以及在紐約卡內基音樂廳和華盛頓甘迺迪中心的首演機會。

許多著名音樂家包括小提琴家祖克曼（PinchasZukerman）、鋼琴家艾曼紐．艾克斯（EmanuelAx）、陳銳（Ray Chen）等，都是YCA的傑出校友。目前，作曲家丹尼爾．凱洛格（Daniel Kellogg）擔任該組織總裁。

黃俊文2024年起受邀成為YCA的董事之一，這也是YCA首度有音樂家擔任董事，主要負責審查甄選過程以及擔任音樂新秀的導師，討論未來職涯發展。

黃俊文說，現在定期要跟音樂新秀們討論人生方向，「我們這個行業不像律師、醫生有明確的職涯路徑，每個人的音樂旅程都不一樣，所以有導師教導顯得非常珍貴。」

「以前董事會都是產業界人士，現在他們希望讓音樂家的聲音也能參與組織發展，因為只有真正站在第一線的演奏者，才知道年輕音樂家真正需要的是什麼」，黃俊文說。

黃俊文表示，YCA在北美古典音樂界中扮演連接學院與職業舞台的重要角色，對國際學生而言尤為關鍵，「期盼未來有更多來自台灣的年輕音樂家能了解並善用這樣的平台，走向更寬廣的音樂舞台。」2025年甄選申請最後截止日時間是8月4日。

對於音樂生涯的發展，黃俊文建議，YCA雖然競爭激烈，但如果有準備，願意跨出舒適圈，這樣的平台有無限可能，「擁有自己獨特的聲音很重要，但在此之前，你必須多閱讀、多感受，甚至盡量少接觸社交媒體，這是當務之急。」