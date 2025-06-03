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新冠還在燒！台中診所人變多 醫示警：3症狀要注意

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局呼籲，民眾盡速接種新冠疫苗護健康。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局呼籲，民眾盡速接種新冠疫苗護健康。圖／台中市衛生局提供

新冠疫情還在燒！根據疾管署資料顯示，台中上周新增15例重症，較前一周多3例。台中兒科醫師施勝桓說，昨就診人數爆增，較去年同期多3至4成，很多人就診是因同事或端午聚會有人「中獎」又出現喉嚨痛、聲音沙啞和倦怠等3症狀來就診。

根據疾管署資料顯示，台中市上周新增15例新冠併發重症個案；台中市衛生局說明，上周接獲2起校園、6起護理之家通報群聚。另外，高齡或高風險族群感染後可使用公費抗病毒藥物，統計上周約使用2000人份，目前全市存量約4700餘人份，會視庫存量持續向中央申請撥補。

台中市開業醫師施勝桓觀察，端午連假後，昨天門診人數明顯的增多，可能與端午連假南來北往或者是出國回來增多有關，門診量較去年同期約增三至四成，其中上呼吸道感染的病人，約50%幾乎是感染新冠，患者多半初期出現倦怠、聲音沙啞、喉嚨很痛，和流感發燒最大的不同是，新冠是「微微的燒」，再過來就是狂咳。

施勝桓指出，就診除了一家、一家的來，家長帶著孩子全家就診，家長在說明孩子狀況時，聲音都是沙啞，也開始出現患者是與確診者出遊、餐聚後被告知，且出現喉嚨痛、聲音沙啞症狀就診，提醒民眾特別注意。

一名病患表示，因為公司有人中獎（罹新冠），自己又出現聲音沙啞、喉嚨很痛等不舒服症狀，很怕被感染罹新冠，因此就近來診所就診。

衛生局指出，台中提供新冠疫苗接種的合約院所206家，民眾可運用台中市疫苗預約平台線上預約接種，或至台中市衛生局網站查詢新冠疫苗門診表及預約方式，洽合約院所預約接種。

端午連假後，台中施勝桓診所昨天擠滿等待就診的病患。圖／醫師施勝桓提供
端午連假後，台中施勝桓診所昨天擠滿等待就診的病患。圖／醫師施勝桓提供

衛生局 新冠疫苗 台中市

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