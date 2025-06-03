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鋒面雷雨帶即將抵達 粉專：北台灣9點30分天氣將劇烈變化
即將變天。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面雷雨帶即將抵達，預計上午9時30分前後，北台灣天氣將有劇烈變化。
中央氣象署表示，今、明兩天滯留鋒面影響，易有短延時強降雨；今天西半部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，西半部、東部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率；明天中南部、東部、東南部地區及澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區有短暫陣雨，馬祖有局部短暫陣雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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