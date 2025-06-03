鋒面進逼留意雷雨強風 賈新興：下周觀察熱帶性系統發展機率

根據「Yahoo Japan」中的料理人專欄papuchan分享，米飯是日本家庭三餐不可或缺的主食，不論是剛煮好的香氣，還是鬆軟口感，都是幸福的象徵。然而，即使天天吃飯，卻有不少人在洗米時，犯下看似無害卻會影響口感與營養的錯誤。專業料理人就點出三個常見NG行為，呼籲民眾改變錯誤習慣。

2025-06-03 07:33