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鋒面進逼留意雷雨強風 賈新興：下周觀察熱帶性系統發展機率

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天受鋒面影響，西半部有局部陣雨或雷雨，宜花東亦有局部短暫雨。本報資料照片
今明兩天受鋒面影響，西半部有局部陣雨或雷雨，宜花東亦有局部短暫雨。本報資料照片

鋒面正在接近中，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，影響至明天，西半部留意局部雷陣雨伴隨強陣風。觀察下周二之後南海附近是否有熱帶性系統發展的機率；短期氣候趨勢預測顯示，6月下旬起至7月初台灣降雨相對偏少，之後南方水氣有多的趨勢。

近期天氣趨勢，賈新興表示，今明兩天受鋒面影響，西半部有局部陣雨或雷雨，宜花東亦有局部短暫雨。周四，西半部仍有局部短暫陣雨，宜花東亦有局部短暫雨。周五至下周一，白天彰化以南易有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周二至周三，午後各地有局部短暫陣雨。下周四，白天台東及鵝鑾鼻一帶易有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。 超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

雷雨 鋒面 賈新興 氣象署

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