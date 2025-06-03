新一波梅雨鋒面今起入侵台灣 南台灣因它加持最受威脅

會有一段多雨的日子，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠新一波梅雨鋒面白天將大舉南下，入侵台灣，加上西南季風繼續帶入豐沛水氣，今明兩天全台多雨。除了全台有雨是大共識以外，南台灣及各地山區雨勢預計都偏多。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠雖然這波梅雨鋒面，預計結構不會太好，但因為西南季風帶來大量的水氣，「就算鋒面長得不好，多雨這件事還是逃不掉」，也要特別注意午後大雷雨的狀況。而且即便周四鋒面離開，南部還是會因為迎西南風，持續有雨，「這雨季可說轉的相當徹底」。