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梅雨鋒面下午抵達 吳德榮：雨勢增強、範圍擴大 慎防劇烈天氣
今天上半天仍偏熱、大氣不穩定，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，不過，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，下午起至明天梅雨季第5波鋒面影響，雨勢增強、範圍擴大，慎防劇烈天氣發生，如雷擊、強風、瞬間強降雨。北台灣轉涼，今天北部22至32度、中部23至33度、南部24至31度、東部22至33度。
周四鋒面南移，各地仍有局部陣雨或雷雨，午後雨勢加大。吳德榮表示，周五至周日鋒面在巴士海峽、繼續南移減弱，氣溫逐日升；大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，清晨、上午南部亦偶有局部陣雨或雷雨的機率。
他說，下周一至下周四台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣炎熱如夏，大氣不穩定，午後繼續有局部陣雨或雷雨的機率。另外，部分模式模擬，下周南海有熱帶擾動發展的跡象，但模擬結果很分歧，需持續觀察模式調整。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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