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變天了 梅雨滯留鋒面影響 周四前慎防短延時強降雨
5、6月為梅雨季，天氣即將轉變。中央氣象署表示，今天上午起受到滯留鋒面影響，容易有短延時強降雨發生，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區以及午後各地山區有局部大雨發生的機率；因為普遍降雨，各地高溫稍下降，約29至31度，各地低溫約24至27度。
明天滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，中南部、東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區有短暫陣雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率，預計滯留鋒面來到南部地區，北部氣溫稍下降，雷雨的機率稍降低，但仍容易有局部大雨發生。
周四鋒面逐漸南移至巴士海峽，東半部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區並有局部大雨發生的機率；溫度有略微上升的趨勢。
周五至下周一水氣偏多，偏南風稍悶熱，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
下周二至下周四風向為偏南風，水氣仍多，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
鋒面影響期間易有局部強對流發展，並伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象發生，其影響範圍、時間不確定性高，留意最新氣象資訊。
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