優秀「北醫人」李威震、李靜蘭、江宗明 獲頒傑出校友

林口長庚副院長李威震長年深耕肝臟移植與一般外科領域，被喻為台灣移植醫學的重要開創先鋒。異象公關董事長李靜蘭擔任南迴基金會擔任董事長，以行動實踐關懷，翻轉偏鄉醫療現況，照亮許多被忽視的角落。寶齡富錦總經理江宗明為我國生技與製藥產業的重要推手，開創通往國際的生技之路。

這三人各自於學術成就、公共服務、企業經營上表現優異，獨領風騷，但均是「北醫人」，台北醫學大學5月29日舉辦65周年校慶典禮，三人獲頒傑出校友，成為北醫人楷模，學弟妹門學習的對象。

吳麥斯校長表示，這些年來，北醫持續創新突破，在校務發展方面，獲得許多重大進展，在國際排名上，THE 2024世界大學影響力排名，北醫大位居全球101-200名。此外，國際學術評比ESI，今年共有13個學門，進入世界前1%。北醫大蟬聯《遠見》2024台灣最佳大學排行–醫學類典範獎，更榮獲多項國家級獎項殊榮，研究成果也獲國際肯定，表現相當亮眼，這些都是北醫師生與校友共同努力的成果。

北醫大創校65年來，培育5萬2000多名校友，在各領域發光發熱，貢獻付出。今年傑出校友的得獎人分別是在學術成就類 –林口長庚紀念醫院李威震副院長（醫學系第22屆），公共服務類– 異象醫藥公關公司李靜蘭董事長（保健營養學系第8屆）、企業經營類–寶齡富錦生技公司江宗明總經理（藥學系第6屆）。

李威震為現任林口長庚醫院副院長、外科教授，曾任外科部主任及器官移植中心主任，2003年完成台灣第一例「兩成人分割肝臟移植」，大幅提升器官使用效率。2006年成功執行「成人不同血型活體肝臟移植」，克服免疫排斥與血型不合的挑戰。

2011年發表「李氏公式」，以簡便方式評估肝葉體積比重，成為活體與分割肝臟移植計畫的重要工具，並經美國「Lahey Clinic Medical Center, Burlington, MA」驗證採用。至2024年，發表近200篇醫學論文，將臨床實務與研究成果緊密結合，為醫學發展奠定堅實基礎。

李靜蘭於2004年創辦異象醫藥公關，多年來持續關注罕病、癌症及醫療政策倡議，展現對社會議題的高度責任感。2018年，擔任由徐超斌醫師創立的醫療財團法人南迴基金會擔任董事長，投入台東南迴四鄉長期醫療資源匱乏的挑戰，建立南迴居家護理所與南迴診所，並串聯奇美、義大等醫院資源，推動行動醫療、居家照護及復健服務，落實「在地終老」的醫療願景。

除在偏鄉醫療領域耕耘，李靜蘭熱心母校事務，2022至2023年間擔任台北醫學大學校友總會理事長、2023年台北聯合大學校友會輪值主席。期間舉辦多場新創與國際醫療論壇，參與近200場活動，成功凝聚海內外校友力量，為北醫與社會發展注入新動能。

江宗明為現任寶齡富錦生技股份有限公司總經理，在他帶領下，該藥廠成功研發出腎病新藥「拿百磷」（Nephoxil），取得台灣、美國、日本等國藥證，完成全球專利佈局，成為台灣少數打入國際市場的自主新藥。