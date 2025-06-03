泰、汶、菲國來台免簽擬延長

為衝刺今年千萬人次來台觀光目標，交通部觀光署擬延長菲律賓、泰國、汶萊等東南亞三國來台免簽，據了解，已有初步共識，後續將報行政院核定。此外觀光署也將強化國際交流及行銷力道，全力吸引觀光客來台。

據觀光署統計，去年全年來台旅客逾785萬人次，年增21％，來台旅客人數持續穩定成長。今年最新統計，截至4月來台旅客約350萬人次，年增8％。隨著第3季暑假、第4季旅遊旺季即將到來，推估有望持續帶來國際觀光客。

交通部訂下今年來台旅客達千萬人次目標，有三大強化策略。首先是引客計畫，觀光署表示，配合新南向政策，以穆斯林人口為多數的馬來西亞與印尼市場是優先目標，另也提出針對新南向國家推動簽證簡便措施。

目前，觀光署提供菲律賓、汶萊及泰國試辦免簽至今年7月31日，希望吸引當地旅客來台，不過僅剩約兩個月。據了解，延長免簽試辦已有過初步討論，並且有共識朝延長方向規劃，不過後續仍要待外交部向行政院報告，經核定後才會公告。

外交部表示，為配合政府推動吸引外籍觀光客來台政策，會全力協同觀光署及內政部移民署實施多項外籍人士來台簽證及入境便利措施，並藉由強化相關國際文宣，提升台灣國際能見度。至於延長免簽，目前仍需綜合考量我國與各國關係、社會經濟發展情形、移民及安全風險程度，外交部已邀集相關機關共同研商，尚在評估階段。

交通部長陳世凱先前表示，將持續開拓多元市場，建構台灣觀光亮點，未來盼旅遊可結合醫美和其他行業跨域服務，不只侷限在旅遊本身，提高旅客消費；觀光署長周永暉則提到，今年除將延長自由行旅客的5,000元抽獎券至9月底、團客獎勵金延至11月底外，也預計下半年推出其他刺激方案，如針對非三大主要國際機場以外機場，像是台南或花蓮機場等，提供50人以上的包機從寬認定優惠方案。