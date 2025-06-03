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鋼琴大鬥法 今午搶早鳥

聯合報／ 本報訊
安德列亞斯・肯恩(右)與保羅・希比斯(左)兩位德國才子聯手獻上最瘋狂的指尖對決。圖／聯合數位文創提供
安德列亞斯・肯恩(右)與保羅・希比斯(左)兩位德國才子聯手獻上最瘋狂的指尖對決。圖／聯合數位文創提供

聯合數位文創與亞藝藝術舉辦「鋼琴大鬥法《分秒必爭》」，以兩位風格迥異的鋼琴家跳脫傳統表演方式，進行各回合對戰，觀眾是欣賞者，更是決定勝負的裁判。九月六日、七日分別在台北國家音樂廳、台中國家歌劇院中劇院演出。六月三日中午十二點起，早鳥購票開跑至六月二十五日，早鳥優惠單張八五折，限一千五百元（含）以上票區；另有其他優惠，詳情請上udn售票網，或洽02-2649-1689#1（平日早上九時至下午五時）。

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