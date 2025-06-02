回響／乘客鬧事 台鐵規畫員工防身課

本報昨報導台鐵列車暴力事件頻傳，台鐵啟動「護車專案」，研擬員工配置密錄器及辣椒水等防身品，但台鐵車長坦言，這二項防身品常派不上用場，提供辨識特殊乘客及如何應對、安撫等課程較為實際；台鐵公司總經理馮輝昇表示，後續研議加強保護措施，防身課也在規畫中。

馮輝昇昨出席台鐵二○二五第十屆鐵路便當節展前記者會，會後受訪時表示，針對列車長受不法侵害，包含施暴、辱罵，已與鐵警協調加強處理措施，除加強護車跨轄方案，鐵警也將嚴正執法；台鐵列車運行方式與高鐵、捷運不太一樣，台鐵列車相當多，因此在執行過程，以提高見警率為關鍵。

馮輝昇指出，後續研議相關加強保護措施，包含，如何與鐵警合作，以及讓台鐵員工接受防身技術等訓練，以確保維護第一線同仁的人身安全。至於職員安全保護部分，仍以危險迴避為主，依照職安法規定來處理。

台鐵補充，過去車上放置防身棍及發放辣椒水，但職員使用時常有疑慮，這部分將持續推動。至於密錄器配備，由於部分工會仍有意見，在勞資協商時還需協議，待取得共識時再進行。