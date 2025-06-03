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端午連假急診人次 較上周增9%

聯合報／ 記者沈能元廖靜清／台北報導

新冠疫情升溫，五月底至八月初染疫人數估達一七一萬人，為此，衛福部昨召開「呼吸道傳染病因應策略研商會議」，五大醫界團體應邀出席，決議重點為鼓勵基層診所投入疫苗接種、快篩檢驗及開立抗病毒藥物，守住這一波疫情。

這場會議由衛福部長邱泰源親自主持，除疾管署、食藥署、健保署等官方單位，另邀集醫師公會全聯會、基層醫療協會、診所協會全聯會、台灣感染症醫學會、台灣急診醫學會等團體代表，交換意見，討論急診壅塞、落實分級醫療、快篩試劑及抗病毒藥物等議題。

疾管署副署長羅一鈞說，端午連假急診就醫人次一天比一天多，周日全國急救責任醫院急診就診達二萬七八三七人次，較前一個周日二萬五五二一人次，增加百分之九。不過，重度責任醫院候床情形未增加，昨等候住院人數一三六○人，與上周一的一四八九人相較，下降百分之九。

急診醫學會代表則擔心，隨著新冠疫情升溫，若中重症患者變多，部分醫院將因醫護人力不足關床，以致候床人數增加，待床時間拉長，導致急診壅塞。

快篩試劑部分，食藥署表示，醫用快篩產能單周出貨四點五萬劑，足因應醫界需求。

基層診所反映新冠疫苗及各項疫苗接種處置費僅一百元，不敷行政作業成本，建議調升疫苗接種處置費。對此，羅一鈞表示，正積極向行政院爭取財源挹注，期能調升疫苗接種處置費。

疫苗 疫情 新冠肺炎 快篩

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