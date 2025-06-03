影像融合切片技術 助攻攝護腺癌診斷

79歲黃先生多年飽受攝護腺肥大困擾，2018年因攝護腺特異抗原（PSA）達8.8ng/mL（正常值≤4ng/mL），接受傳統切片後為良性，因此未追蹤。未料，2022年症狀再現且PSA升至10ng/mL。經台北慈濟醫院進一步以核磁共振掃描（MRI）檢查發現多處可疑病灶，改採影像融合導引切片，確診早期攝護腺癌，順利接受手術，持續追蹤兩年未見復發。

攝護腺癌好發於中老年男性，早期多無明顯症狀，易與良性攝護腺肥大混淆。台北慈濟醫院泌尿科醫師鐘伯恩指出，該醫院導入影像融合切片技術，結合MRI與超音波定位，可有效提升診斷準確率並降低感染風險，可望減少誤判與重複檢查，提升早期治癒率。

鐘伯恩說，傳統經直腸切片方式類似「盲抽」，易有誤差，MRI雖能找出病灶，卻難即時定位；影像融合技術則可先以MRI標記病灶，再與即時超音波影像疊合進行導引切片，精準定位目標區域，並採經會陰進針方式，降低敗血症與感染風險。研究顯示，若融合誤差超過5%，易低估病灶分期，使用軟體輔助影像融合切片，癌症診斷率可提升約20%。

攝護腺癌為台灣男性癌症發生率第三位，且持續上升中，好發於50歲以上族群，發病高峰為65至75歲。家族史、肥胖及高脂飲食為常見的危險因子。儘管發生率升高，因早期發現比率提升，死亡率無明顯增加。鐘伯恩表示，早期攝護腺癌通常沒有明顯症狀，常與良性攝護腺肥大混淆，須仰賴PSA檢測及MRI影像檢查早期發現。

鐘伯恩提醒，若PSA異常超過兩次，應盡早安排MRI與融合切片評估，掌握早期治療時機，提升治癒率、減少不必要的侵入性檢查。根據統計，早期侷限型攝護腺癌5年存活率可達近100%，10年約98%，15年約95%。