聽新聞
0:00 / 0:00

長照員若涉詐騙、虐待被照顧人 擬修法廢證不再重發

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
長照人員若涉及詐騙、虐待被照顧人，將不可再從事長照工作。圖／AI生成
長照人員若涉及詐騙、虐待被照顧人，將不可再從事長照工作。圖／AI生成

長照人員若涉及詐騙、虐待被照顧人等行為，日後將不可再從事長照工作。衛福部預告修正「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」部分條文，強化不適任人員管理機制，對未提供適當照顧與保護，且侵害使用者權益等不當行為，依「長期照顧服務法」被廢止長照人員認證者，將禁止重新申請，不再發給認證，預計年底前上路。

衛福部長照司副司長吳希文說，現行「長期照顧服務法」未規範長照人員涉及詐騙、虐待被照顧人後，不再發給認證機制，但為保障長照被照顧者權益，修法草案是針對長照人員涉及不當行為，將依「長期照顧服務法」被廢止長照人員認證者，禁止重新申請並不再發給長照人員認證。

另為協助長照人員持續進修與順利重返職場，吳希文指出，修正草案內容調整相關認證與教育制度，包括明定申請認證前共同訓練需於1年內完成，以確保訓練內容與現行政策接軌。

他也鼓勵長照人員重新投入長照服務，同時提高網路課程可計入積分點數至80點，便利彈性在職學習。

台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧說，衛福部預告修正條文草案，擬定長照人員若涉及詐騙、虐待被照顧人等行為，將不可再從事長照工作，但目前法務部在獄中開辦長照人員訓練課程，若修法通過是否將影響更生人就業機會，他呼籲修法時應跨部會審慎評估。

涂心寧表示，依現行規定長照機構業務負責人資格，必須附有良民證，但如果有票據法等案件，就不會登錄在良民證，且法院判決是否真能代表犯罪情形，也必須說明清楚，而衛福部目前仍屬於收集意見階段，將會把相關意見提供給衛福部。

長照 詐騙 衛福部 良民證

延伸閱讀

《忘了我記得》偶像劇女性辭職照顧父親 專家提醒利用長照

長照人員涉詐騙、虐待「終身不得從業」 衛福部預計年底上路

高齡海嘯來襲…北市布建長照網 今年預計增150住宿床

與現實脫節？《忘了我記得》談失智和照顧者心境 長照專家感嘆：還在講24孝

相關新聞

醫界示警！新冠強襲 急診壅塞、嚴重缺床

連假後急診壅塞嚴重，昨晚七點卅分林口長庚、台大急診等待住院人數超過百人，分別為一四七人、一○八人。台北市醫師職業工會示警...

壯寶新任務 代言北市壯年運動

2025雙北世壯運上周落幕，人氣吉祥物「壯寶」的周邊商品在賽事期間熱賣，隨著賽事結束，壯寶是否退場受關注，昨天壯寶獲邀到...

鋼琴大鬥法 今午搶早鳥

聯合數位文創與亞藝藝術舉辦「鋼琴大鬥法《分秒必爭》」，以兩位風格迥異的鋼琴家跳脫傳統表演方式，進行各回合對戰，觀眾是欣賞...

健康你我他／用愛陪病兩天一夜 我與母親珍貴回憶

兩年前，高齡81歲的母親接受左膝關節置換手術。雖然醫護人員事前說明詳盡，我們仍難免擔心，直到手術順利完成，大家才真正鬆了...

健康主題館／中年人「肌少型肥胖」 增加心血管疾病風險

明明吃很少，還是一直變胖？小心是中年發福。中年肥胖的脂肪幾乎都堆積在內臟，男性變成大肚腩、女性肚子或屁股變大，除了難瘦，...

影像融合切片技術 助攻攝護腺癌診斷

79歲黃先生多年飽受攝護腺肥大困擾，2018年因攝護腺特異抗原（PSA）達8.8ng/mL（正常值≤4ng/mL），接受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。