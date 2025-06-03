長照員若涉詐騙、虐待被照顧人 擬修法廢證不再重發

長照人員若涉及詐騙、虐待被照顧人等行為，日後將不可再從事長照工作。衛福部預告修正「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」部分條文，強化不適任人員管理機制，對未提供適當照顧與保護，且侵害使用者權益等不當行為，依「長期照顧服務法」被廢止長照人員認證者，將禁止重新申請，不再發給認證，預計年底前上路。

衛福部長照司副司長吳希文說，現行「長期照顧服務法」未規範長照人員涉及詐騙、虐待被照顧人後，不再發給認證機制，但為保障長照被照顧者權益，修法草案是針對長照人員涉及不當行為，將依「長期照顧服務法」被廢止長照人員認證者，禁止重新申請並不再發給長照人員認證。

另為協助長照人員持續進修與順利重返職場，吳希文指出，修正草案內容調整相關認證與教育制度，包括明定申請認證前共同訓練需於1年內完成，以確保訓練內容與現行政策接軌。

他也鼓勵長照人員重新投入長照服務，同時提高網路課程可計入積分點數至80點，便利彈性在職學習。

台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧說，衛福部預告修正條文草案，擬定長照人員若涉及詐騙、虐待被照顧人等行為，將不可再從事長照工作，但目前法務部在獄中開辦長照人員訓練課程，若修法通過是否將影響更生人就業機會，他呼籲修法時應跨部會審慎評估。

涂心寧表示，依現行規定長照機構業務負責人資格，必須附有良民證，但如果有票據法等案件，就不會登錄在良民證，且法院判決是否真能代表犯罪情形，也必須說明清楚，而衛福部目前仍屬於收集意見階段，將會把相關意見提供給衛福部。