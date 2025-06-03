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健康你我他／用愛陪病兩天一夜 我與母親珍貴回憶

聯合報／ 文／林麗卿（中市北屯）
健康，才是人生最無價的財富。圖／林麗卿提供
健康，才是人生最無價的財富。圖／林麗卿提供

兩年前，高齡81歲的母親接受左膝關節置換手術。雖然醫護人員事前說明詳盡，我們仍難免擔心，直到手術順利完成，大家才真正鬆了一口氣。

母親住院期間，娘家的哥哥、弟弟與孫子輩輪番照顧。我因為平日上班、僅周末休假，便主動請家人回家休息，由我在醫院陪母親兩天一夜。

我們入住的是健保病房，四張病床為一室。偶爾病人咳嗽聲此起彼落，或是低語呻吟，病人與家屬彼此皆能體諒。有時我和母親閒聊，鄰床病人還會隔著布簾插話，實在是意料之外，但反而添了些溫馨的人情味。

那晚凌晨三點半，母親醒來坐在床上，可能是白天睡太多了，導致半夜失眠。我見她睡不著，又怕吵到其他人，便提議推她坐輪椅下樓走走。

醫院一樓有開設24小時便利商店，白天人聲鼎沸，深夜則靜謐安詳。我禮貌地詢問店員是否可推母親進店裡逛逛，對方點頭允許，並提醒我小心別撞到貨架。就這樣，我們倆像是病房的逃兵，在超商裡悠閒逛著，直到母親說累了，我們才回病房休息。

陪病的工作看似簡單，其實身心都需堅韌。醫師說母親再過兩天就能出院，讓我安心些。但若是長時間的體力照護，我恐怕難以勝任。這段陪病的經歷雖然辛苦，卻讓我與母親留下珍貴的回憶，也更深刻體會到：健康，才是人生最無價的財富。

膝關節 手術 人生

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