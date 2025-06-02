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台博館「來去車站」建築特展開幕 文化部長李遠: 車站讓人幸福

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長李遠（中）與福星國小學生共同打造車站模型，從乘客的需求發掘靈感，傳遞彼此對公共空間的想法及風格。圖／文化部提供
文化部長李遠（中）與福星國小學生共同打造車站模型，從乘客的需求發掘靈感，傳遞彼此對公共空間的想法及風格。圖／文化部提供

「小時候去車站會覺得很快樂，中年到車站會感到生離死別。到了像我這樣的年紀，車站裡充滿了回憶。」文化部長李遠今天出席台博館「來・去車站 探索建築」開幕，向台下的孩子聽眾分享人生不同階段中火車站代表的意義。他表示，車站和博物館是最容易讓人們感到幸福的地方，邀請大小朋友透過互動遊戲與創作工作坊，一起探索車站的建築奧秘。

台博館表示，「來・去車站 探索建築」是一檔結合「建築」與「兒童」議題的展覽，透過「車站」探索建築知識。除了有豐富的圖文及影片，詳細說明車站建築的設計，也規劃了3款不同難度的互動遊戲，讓孩子在遊戲中了解車站建築師如何安排車站的空間功能；剪票閘門和座椅也必須符合人體尺寸，才讓旅客可以方便地使用車站設施、順利搭上正確的班車。

特展也進一步討論車站的「公共空間」議題，讓小小參觀者可以用繪圖或寫字的方式，留下自己對車站空間的想法。展場也預留空間放置孩子的創作，與觀眾腦力激盪。

文化部長李遠今再度化身小野爺爺，與現場福星國小五年級的同學互動。小朋友發問：「請問你就是課本中〈幸福的味道〉的作者小野嗎？」李遠答:「對，我就是」。台上台下便以「幸福的味道」開場，分享與火車站相關的點點滴滴。李遠表示，自己從小就住在火車站旁邊，長大出國旅行也總喜歡住在車站旁邊，因為在車站裡有食物的味道、有廣播的聲音、有對親人的想念、有和媽媽相處的感覺，這些都是幸福的味道。

「我們特別為孩子設計這個展覽，希望他們從驗票口、廁所、動線安排等小細節中，體會設計的用心與社會意義。」台博館館長陳登欽表示，本次特展以「車站」這一貼近日常、蘊含豐富變化的公共建築為主題，讓孩子在玩樂中理解建築的尺度、功能與動線規劃。他表示，策展過程中最大挑戰是「怎麼說，孩子才會懂？」最終以孩子能理解的語言與場景傳遞建築知識，是一次「簡中見深」的策展實驗。

台鐵總工程師陳詩本指出，台灣目前共有241座火車站，從清代木造建築到近代結合台灣地方特色與創新設計的現代車站，每一座車站都承載著獨特的空間設計與人文背景，「希望孩子能從車站出發，看見歷史、設計與人文的融合。」

「來・去車站 探索建築」特展即日起至115年3月1日在鐵道部園區展出，開展後，將辦理38場的創作工作坊，針對小學中、高年級生、幼齡親子、中學生等均有專屬的場次。展覽特別選在台博館鐵道部園區辦理，開展初期又適逢鐵路節，在時間或空間上都別具意義。歡迎所有大朋友和小朋友一起「來・去車站探索建築」，活動資訊可到台博館官網查詢（https://www.ntm.gov.tw/）。

火車站 建築師

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