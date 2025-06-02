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端午連假急診人次升 羅一鈞：候床未增暫無警訊

中央社／ 台北2日電

端午連假群聚疫情再起？醫師工會憂年初急診壅塞重演。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，連假急診人次上升與診所休診有關，候床人數未見增加，急診暫無壅塞，持續關注COVID-19疫情走向。

衛福部相關單位疾管署、食藥署、健保署今天共同邀集中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫療協會、中華民國診所協會全國聯合會、台灣感染症醫學會、台灣急診醫學會等團體舉行「呼吸道傳染病因應策略研商會議」。

羅一鈞今天會後向媒體說明，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，衛福部長邱泰源會中指示，各單位全力協助基層落實各項防疫工作，鼓勵基層醫療投入打疫苗、篩檢和開立抗病毒藥物，提供誘因並降低行政障礙，除了增進民眾便利性，有助分流就醫、減少急診壅塞發生。

羅一鈞表示，針對外界擔心農曆過年連假後急診壅塞重演，據急診醫學會在會中報告，端午節3天連假來診人次確實有上升，研判與診所休診有關，但候床人數並沒有發現增加趨勢，急診沒有出現壅塞狀況，至於局部醫院有候床狀況發生，可能與人力配置有關。

據衛福部醫事司提供數據顯示，全國急救責任醫院急診就診人次，6月1日為2萬7837人次，較5月25日的2萬5521人次，增加9%；但重度急救責任醫院等待住院人數，6月2日為1360人，較5月26日的1489人，減少9%。羅一鈞說，後續留意中重症人數增加趨勢，是否造成急診壅塞。

近期備受關注的醫用快篩產能，食藥署在會中說明，每週可出貨4.5萬劑，足夠因應醫界需求，甚至可以再增產。健保署說明，若醫界認為醫用快篩給付點值和給付適應範圍有修正空間，各單位可以提案至健保署相關會議討論。

醫學會 連假 健保署

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