梅雨滯留鋒+西南風影響 明「雷雨狂炸雨勢最大」…南部恐濕到周末

西南風加上滯留鋒影響，明天全台都有短暫陣雨或雷雨，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天雨勢最大，北部易有雷雨，直到周四降雨範圍才縮小，但南部降雨要持續到周末。溫度部分，周三高溫受鋒面影響最低僅22至25度，其餘時間高溫31至34度，各地多為又濕又悶的天氣。

劉沛滕說，西南風持續影響，今晚至明天（2、3日）清晨中南部不雨勢沒有減弱，加上滯留鋒將連續影響2天，明天清晨金馬下雨，白天全台受滯留鋒影響都有短暫陣雨或雷雨，為本周雨勢最強最大的一天，其中北部需留意雷雨。

周四（5日）鋒面逐漸往南移，降雨範圍縮小，但西半部仍有局部降雨，且午後雷陣雨較大；周五至周日（6至8日）南部、東南部仍有雨，各地也有午後雷陣雨。

溫度部分，劉沛滕指出，由於滯留鋒面造成大範圍降雨，溫度相對不那麼高，其中，周三時鋒面移動到南部，北部涼空氣下來，北部溫度相對較低，整天溫度為22至25度，為本周高溫最低的一天，中南部高溫則在30度上下，相較之前略降1至2度。

周二、周四北部高溫約28至30度，中南部31、32度；周五之後環境風場偏南風，水氣多且悶熱，個地高溫約31至34度，屬於夏季梅雨季的天氣型態。