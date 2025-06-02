老的快是因為「無感壓力」 醫：高壓恐打亂血糖平衡

壓力大到不行，讓人身心俱疲，除了常見的精神相關疾病，聯欣診所院長顏佐樺表示，壓力也會增加罹患疾病的風險，包括消化系統、免疫力下降，尤其壓力荷爾蒙會促進慢性發炎，當出現不適症狀時，往往已經對身體造成不可逆的傷害，甚至加速老化。

「我沒什麼壓力啊！」顏佐樺說，民眾常直覺反應，並沒有太大的壓力。但從功能醫學觀察，外表正常、生活穩定的人，身體可能長期處於高壓狀態，可從睡不好、飲食不均衡、免疫力下降或慢性發炎等察覺病徵。「壓力不一定立即引發疾病，卻會逐漸消耗細胞修復力。」他強調，壓力讓人看起來更老。

適度壓力有助於身體建立應變能力，例如感染時，發炎啟動對抗病原的保護性反應。顏佐樺強調，若長期無法解除負面壓力情緒，或身體長期處於過高壓力中，可能轉化為慢性發炎與持續性損傷。這類發炎反應會進一步干擾自律神經、睡眠與代謝功能，或是影響情緒調節，讓身體陷入惡性循環。

顏佐樺說，臨床中常看到，長期處於高壓狀態的人，不僅免疫功能下降，也常伴隨氧化壓力升高與細胞修復遲滯。「當壓力荷爾蒙長期偏高，會破壞血糖與代謝平衡，加速老化進程。」他比喻，壓力未抒解會讓身體像一台久無保養的機器，體力、膚況及睡眠品質紛紛下滑崩壞。

要如何紓緩壓力？顏佐樺分享，可進行正念練習、功能醫學檢測，了解身體與情緒的狀態。另外，可加強營養補給、草本適應原輔助，穩定腸道健康；他指出，腸道健康與情緒密切相關，保持腸道健康有助於穩定情緒。

營養補給：補充維生素C、鋅、維生素D、Omega-3等抗氧化營養素，可穩定發炎與氧化壓力；另搭配足夠膳食纖維與益生菌，幫助維護腸道健康。

草本適應原輔助：適量補充人參、紅景天、南非醉茄，協助腎上腺對壓力的調節；草本適應原建議在飲食與作息先穩定後再搭配使用，效果較佳。