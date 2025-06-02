恐再迎新冠高峰！羅一鈞曝端午連假急診多9% 衛福部與5大醫團研商防疫

新冠疫情來勢洶洶，衛福部疾管署推估6月底至7月初是疫情高峰，而自5月底至8月初，整體染疫人數將高達171萬人。疾管署今下午與醫師公會全聯會、診所協會全聯會等五大醫界團體舉行會議，疾管署副署長羅一鈞表示，醫用快篩一周可出貨4.5萬劑，可供應需求；端午連假急診就醫人數比上周增9%，但候床人數尚未明顯增加。

羅一鈞指出，衛福部因5月6日立法院厚生會「後疫情時代呼吸道傳染病防治政策檢討」公聽會決議，由衛福部與基層醫療代表開會研商公聽會相關結論，今下午由衛福部疾管署、食藥署、健保署，共同邀集醫師公會全聯會、基層醫療協會、診所協會全聯會、台灣感染症醫學會、台灣急診醫學會等舉行「呼吸道傳染病因應策略研商會議」。

會議由衛福部長邱泰源主持，就呼吸道疫情現況、疫苗藥物整備情形、落實分級防疫及強化篩檢、快篩供應現況等議題，進行討論。

羅一鈞說，根據衛福部醫事司統計，六月一日全國急救責任醫院急診人次達2萬7837人次，相較上周日（5/25）的2萬5521人次，增幅達9%，因端午連假基層診所休診，民眾多前往急診就醫，但重度責任醫院候床情形沒有明顯增加，今天等候住院人數1360人，比上周一（5/26）1489人下降了9%。

羅一鈞說，急診醫學會指出，現階段急診尚未出現嚴重壅塞，但隨新冠疫情持續升溫，若中重症患者增加，仍有局部醫院可能受醫護人力影響，需特別注意候床人數有無增加。

在快篩試劑部分，羅一鈞說，食藥署表示，醫用快篩產能一周可出貨4.5萬劑，足夠因應醫界需求。健保署則說明，若醫界認為醫用快篩給付點值和給付適應範圍有修正空間，請各醫學、協會提案至健保署相關會議進行討論。

基層診所反映新冠疫苗及各項疫苗接種處置費僅100元，不敷行政作業成本、不利推動疫苗接種，建議調升疫苗接種處置費。羅一鈞表示，衛福部相當重視，已向行政院爭取財源挹注，期能調升疫苗接種處置費。

羅一鈞說，會議鼓勵基層醫療投入打疫苗、篩檢和開立抗病毒藥物，提供誘因並降低行政障礙，讓各縣市疫苗和藥物的配置院所能增加，除了增進民眾便利性，也有助於分流就醫、減少急診壅塞。邱泰源表示，各單位全力協助基層落實各項防疫工作，並加強宣導民眾打疫苗、戴口罩、勤洗手，有症狀時分流就醫。