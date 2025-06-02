醫界盼調升接種補助 羅一鈞：積極爭取財源挹注

COVID-19疫情再度升溫，接種疫苗是防疫關鍵。醫界指出目前每劑疫苗接種處置費僅新台幣100元，難反映成本，盼調高補助。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，正積極爭取財源挹注。

接種疫苗是降低重症、死亡方法之一，但台灣民眾近年對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種率漸低，有醫界人士認為，不僅是民眾對COVID-19的恐懼不如疫情之初，甚至與基層診所協助施打疫苗的補助費用砍半也有關，過去補助費用是200元，現在僅剩100元。

羅一鈞今天下午向媒體說明，台灣所有類型的公費疫苗，無論是成人或兒童，統一補助醫療院所每劑100元的接種處置費。至於COVID-19疫苗過去提供200元補助，是由中央流行疫情指揮中心額外加發的100元施打獎勵，屬於臨時性措施。

衛福部疾管署、食藥署、健保署共同邀集中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫療協會、中華民國診所協會全國聯合會、台灣感染症醫學會、台灣急診醫學會等團體，今天舉行「呼吸道傳染病因應策略研商會議」。羅一鈞表示，疫苗接種處置費在會議中並未有代表提出。

羅一鈞表示，隨著指揮中心解編，這項加碼獎勵同步結束，現行補助標準回歸一般疫苗接種的常態機制，並非削減或縮水。

針對基層反映疫苗接種處置費僅100元，不敷行政作業成本、不利於推動疫苗接種，建議調升接種處置費。羅一鈞表示，已積極向行政院爭取財源挹注，期能調升接種處置費。