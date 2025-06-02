快訊

「高速飛行、一擊即走」共軍殲-36正面照首次曝光 彷若星際戰艦

阿里山公路車輛「墜15米溪谷」翻落擠壓變形 1男子無生命跡象

葉伊恬事件持續延燒...教育部次長發聲 桌協未改善恐撤秘書長職

醫界盼調升接種補助 羅一鈞：積極爭取財源挹注

中央社／ 台北2日電
衛福部疾管署發言人羅一鈞。聯合報資料照片
衛福部疾管署發言人羅一鈞。聯合報資料照片

COVID-19疫情再度升溫，接種疫苗是防疫關鍵。醫界指出目前每劑疫苗接種處置費僅新台幣100元，難反映成本，盼調高補助。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，正積極爭取財源挹注。

接種疫苗是降低重症、死亡方法之一，但台灣民眾近年對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種率漸低，有醫界人士認為，不僅是民眾對COVID-19的恐懼不如疫情之初，甚至與基層診所協助施打疫苗的補助費用砍半也有關，過去補助費用是200元，現在僅剩100元。

羅一鈞今天下午向媒體說明，台灣所有類型的公費疫苗，無論是成人或兒童，統一補助醫療院所每劑100元的接種處置費。至於COVID-19疫苗過去提供200元補助，是由中央流行疫情指揮中心額外加發的100元施打獎勵，屬於臨時性措施。

衛福部疾管署、食藥署、健保署共同邀集中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫療協會、中華民國診所協會全國聯合會、台灣感染症醫學會、台灣急診醫學會等團體，今天舉行「呼吸道傳染病因應策略研商會議」。羅一鈞表示，疫苗接種處置費在會議中並未有代表提出。

羅一鈞表示，隨著指揮中心解編，這項加碼獎勵同步結束，現行補助標準回歸一般疫苗接種的常態機制，並非削減或縮水。

針對基層反映疫苗接種處置費僅100元，不敷行政作業成本、不利於推動疫苗接種，建議調升接種處置費。羅一鈞表示，已積極向行政院爭取財源挹注，期能調升接種處置費。

羅一鈞 疫苗 COVID-19

延伸閱讀

醫師灌水病歷才拿快篩開藥？ 羅一鈞列4點駁：無稽之談

羅一鈞提醒新冠重症警示徵兆 當心兒童呼吸困難

新冠症狀有哪些？醫曬「白色膿塊照」嚴重恐肺炎！急性喉炎有10大症狀

出國嘗鮮1軟糖「回台被註記」 衛福部：吸毒永不得捐血

相關新聞

吃過量雞肉恐罹患「消化道癌」？ 醫生曝最新研究：死亡率高27%

健身族喜歡吃雞胸肉補充高蛋白，雞肉雖然是大家認為的「健康白肉」，但是日前有醫生分享一項最新研究「每週吃雞肉超過300公克」，死亡率會高出27%，男性還可能罹患消化道癌，甚至在60歲之前就出現徵兆。

梅雨滯留鋒+西南風影響 明「雷雨狂炸雨勢最大」…南部恐濕到周末

西南風加上滯留鋒影響，明天全台都有短暫陣雨或雷雨，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天雨勢最大，北部易有雷雨，直到周四降雨範...

老的快是因為「無感壓力」 醫：高壓恐打亂血糖平衡

壓力大到不行，讓人身心俱疲，除了常見的精神相關疾病，聯欣診所院長顏佐樺表示，壓力也會增加罹患疾病的風險，包括消化系統、免...

恐再迎新冠高峰！羅一鈞曝端午連假急診多9% 衛福部與5大醫團研商防疫

新冠疫情來勢洶洶，衛福部疾管署推估6月底至7月初是疫情高峰，而自5月底至8月初，整體染疫人數將高達171萬人。疾管署今下...

醫界盼調升接種補助 羅一鈞：積極爭取財源挹注

COVID-19疫情再度升溫，接種疫苗是防疫關鍵。醫界指出目前每劑疫苗接種處置費僅新台幣100元，難反映成本，盼調高補助...

《忘了我記得》偶像劇女性辭職照顧父親 專家提醒利用長照

「現代女性不要再因為照顧父母辭職了，家庭應多利用長照！」針對近日熱播的台劇《忘了我記得》劇情中，演員謝盈萱飾演在照顧責任跟工作之間掙扎的女兒，多位長照專家提醒編劇，不要再堅持傳統價值觀，如今全國90萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。