快訊

「高速飛行、一擊即走」共軍殲-36正面照首次曝光 彷若星際戰艦

阿里山公路車輛「墜15米溪谷」翻落擠壓變形 1男子無生命跡象

葉伊恬事件持續延燒...教育部次長發聲 桌協未改善恐撤秘書長職

吃過量雞肉恐罹患「消化道癌」？ 醫生曝最新研究：死亡率高27%

聯合新聞網／ 綜合報導
雖然雞肉是肉類中相對健康的選擇，但黃軒醫生分享最新研究，若每週超過300公克，罹患消化道癌的機率上升。示意圖／ingimage
雖然雞肉是肉類中相對健康的選擇，但黃軒醫生分享最新研究，若每週超過300公克，罹患消化道癌的機率上升。示意圖／ingimage

健身族喜歡吃雞胸肉補充高蛋白，雞肉雖然是大家認為的「健康白肉」，但是日前有醫生分享一項最新研究「每週吃雞肉超過300公克」，死亡率會高出27%，男性還可能罹患消化道癌，甚至在60歲之前就出現徵兆。

黃軒醫師臉書發文表示，雞肉因為脂肪相對少，又是優質蛋白質，讓許多健身族跟養生派都愛不釋手，但他提醒「好吃不等於多吃」，因為最新一項追蹤研究發現，4000多位義大利中年人，每週吃的雞肉大於300公克，整體死亡率高27%，甚至男生消化道癌死亡風險飆到2.6倍。

黃軒醫師指出，這項研究「對男性而言」，消化道癌死亡風險增加，在60歲之前就會開始顯現徵兆，但「對女性而言」，風險顯現的時間相對較晚。研究者指出，「這種差異可能與男女之間在生理、荷爾蒙以及飲食習慣等方面的差異有關」。

至於為什麼雞肉容易有這種風險，研究人員表示：「第1、不要烤太焦、煎太久，容易生成雜環胺（HCAs）、多環芳烃（PAHs）和 N - 亞硝基化合物（NOCs）等具有致癌性的化合物；第2、部分工廠飼料含添加生長添加劑，可能殘留；第3、不要單吃雞肉，這些產品的加工方式（如腌制、煙燻等）可能引入其他潛在有害物質或改變雞肉的成分，因此加工雞肉製品可能與非加工雞肉對健康的影響有所不同」。

最後黃軒醫師提醒，雞肉每週吃少於300克，調理要聰明選擇，使用蒸、煮、燉勝過炸、炭烤，避免烤焦產生致癌物，並使用「4-W」原則：

Weight：守住 300公克/週上限

Way：低溫濕熱烹調

Wide variety：魚、豆、蛋、堅果多元輪替

Whole-plates：餐盤一半蔬果、四分之一全穀、四分之一蛋白質

醫師 蛋白質 死亡率

延伸閱讀

頭髮首當其衝！營養師曝頭皮5警訊：營養素不足當心落髮

帶娃只能撐15分鐘？人夫崩潰「沒遇過比我慘的」 網搖頭：標準太低

基隆搭郵輪到「日本石垣島」只要2千元 網友驚：跟到墾丁一樣

醫生要繳停車費發現沒零錢 2女孩雨天1舉動讓他尋人：很感動

相關新聞

吃過量雞肉恐罹患「消化道癌」？ 醫生曝最新研究：死亡率高27%

健身族喜歡吃雞胸肉補充高蛋白，雞肉雖然是大家認為的「健康白肉」，但是日前有醫生分享一項最新研究「每週吃雞肉超過300公克」，死亡率會高出27%，男性還可能罹患消化道癌，甚至在60歲之前就出現徵兆。

梅雨滯留鋒+西南風影響 明「雷雨狂炸雨勢最大」…南部恐濕到周末

西南風加上滯留鋒影響，明天全台都有短暫陣雨或雷雨，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天雨勢最大，北部易有雷雨，直到周四降雨範...

老的快是因為「無感壓力」 醫：高壓恐打亂血糖平衡

壓力大到不行，讓人身心俱疲，除了常見的精神相關疾病，聯欣診所院長顏佐樺表示，壓力也會增加罹患疾病的風險，包括消化系統、免...

恐再迎新冠高峰！羅一鈞曝端午連假急診多9% 衛福部與5大醫團研商防疫

新冠疫情來勢洶洶，衛福部疾管署推估6月底至7月初是疫情高峰，而自5月底至8月初，整體染疫人數將高達171萬人。疾管署今下...

醫界盼調升接種補助 羅一鈞：積極爭取財源挹注

COVID-19疫情再度升溫，接種疫苗是防疫關鍵。醫界指出目前每劑疫苗接種處置費僅新台幣100元，難反映成本，盼調高補助...

《忘了我記得》偶像劇女性辭職照顧父親 專家提醒利用長照

「現代女性不要再因為照顧父母辭職了，家庭應多利用長照！」針對近日熱播的台劇《忘了我記得》劇情中，演員謝盈萱飾演在照顧責任跟工作之間掙扎的女兒，多位長照專家提醒編劇，不要再堅持傳統價值觀，如今全國90萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。