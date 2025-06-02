吃過量雞肉恐罹患「消化道癌」？ 醫生曝最新研究：死亡率高27%

健身族喜歡吃雞胸肉補充高蛋白，雞肉雖然是大家認為的「健康白肉」，但是日前有醫生分享一項最新研究「每週吃雞肉超過300公克」，死亡率會高出27%，男性還可能罹患消化道癌，甚至在60歲之前就出現徵兆。

黃軒醫師在臉書發文表示，雞肉因為脂肪相對少，又是優質蛋白質，讓許多健身族跟養生派都愛不釋手，但他提醒「好吃不等於多吃」，因為最新一項追蹤研究發現，4000多位義大利中年人，每週吃的雞肉大於300公克，整體死亡率高27%，甚至男生消化道癌死亡風險飆到2.6倍。

黃軒醫師指出，這項研究「對男性而言」，消化道癌死亡風險增加，在60歲之前就會開始顯現徵兆，但「對女性而言」，風險顯現的時間相對較晚。研究者指出，「這種差異可能與男女之間在生理、荷爾蒙以及飲食習慣等方面的差異有關」。

至於為什麼雞肉容易有這種風險，研究人員表示：「第1、不要烤太焦、煎太久，容易生成雜環胺（HCAs）、多環芳烃（PAHs）和 N - 亞硝基化合物（NOCs）等具有致癌性的化合物；第2、部分工廠飼料含添加生長添加劑，可能殘留；第3、不要單吃雞肉，這些產品的加工方式（如腌制、煙燻等）可能引入其他潛在有害物質或改變雞肉的成分，因此加工雞肉製品可能與非加工雞肉對健康的影響有所不同」。

最後黃軒醫師提醒，雞肉每週吃少於300克，調理要聰明選擇，使用蒸、煮、燉勝過炸、炭烤，避免烤焦產生致癌物，並使用「4-W」原則：