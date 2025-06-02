《忘了我記得》偶像劇女性辭職照顧父親 專家提醒利用長照

「現代女性不要再因為照顧父母辭職了，家庭應多利用長照！」針對近日熱播的台劇《忘了我記得》劇情中，演員謝盈萱飾演在照顧責任跟工作之間掙扎的女兒，多位長照專家提醒編劇，不要再堅持傳統價值觀，如今全國90萬身心失能者已有近半數使用居服、日照，服務含提供交通接送、輔具、醫療人員協助等，盼多加利用。

憂老觀念影響家庭

由金馬影后謝盈萱主演的台劇《忘了我記得》近期上線，該劇以「失智」為主題，描述女兒在父親秦漢失智後，面對婚姻、家庭等人生選擇的無奈與無助。對此，家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧指出，導演把自己的遺憾，透過創作改寫結局，以寬慰自己，但這樣的一齣劇會影響多少人的決定？又造成多少悲劇？

她呼籲創作人先做好功課：包括政府長照2.0，九年間已成長18倍投入約900億元，全國90萬身心失能者已有近五成使用居服、日照，此外還有交通接送、輔具、醫療人員到家協助。家庭照顧者還是很辛苦，但現在有更多可能性。此外，也請創作人放下24孝的枷鎖，思考與時俱進的社會價值是什麼？

使用長照不代表不孝

「台灣已經進入『零家庭照顧者時代』！」陳景寧強調，113年，台灣平均家戶人口數只剩2.47人，政府和民間前仆後繼投入長照，以互助取代自助，建立公共照顧網絡，這其間改變國人傳統觀念和照顧習慣也很辛苦。拜託不要再讓一些無心之作，毀了努力！

台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬也說，看了《忘了我記得》，女兒在照顧責任與工作之間喘不過氣、疲累無助。但病人進出醫院多次，無人告知女兒有出院準備服務？銜接長照服務？她質疑，究竟是編劇對台灣長照體系太陌生？還是社會大眾仍覺得照顧是家庭的責任？是不是以為用了長照支持服務，就代表女兒不盡心盡力？

多尋求各界支援

對此劇，有專家建議，應主動與父母討論未來照護計畫：包括他們對居家照護、專業機構或外籍看護的偏好；尊重父母生活習慣與心理狀態、尋求家人、朋友或專業團體支持、召開家庭會議、評估資源，且政府有提供長照服務，可撥打1966長照專線諮詢、了解與申請長照2.0或3.0服務，並定期評估照護需求。

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