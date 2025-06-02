快訊

中正路、經國路改名…劉世芳嗆「不要有錢才做」 蔣萬安強硬表態

五股透天厝驚見乾屍！房東姪子嚇壞報警 死者身分曝光

「等床地獄」恐重演？台大急診壅塞再現 醫：民眾1習慣直衝大醫院

李遠化身「小野爺爺」逛展 估國家鐵道博物館7月底開幕

中央社／ 台北2日電

以車站為媒介，台博館即日起推出「來．去車站—探索建築」展，讓大小朋友探索台灣不同車站的建築巧思，文化部長李遠今天化身「小野爺爺」陪孩子逛展，也預告國家鐵道博物館7月底開幕。

國立台灣博物館今天舉行「來．去車站—探索建築」特展開幕典禮，並邀請台北市福星國小學生與李遠前來「開箱」，體驗成為設計師，操刀車站規劃，還有小朋友好奇詢問李遠，是不是就是教科書文章「幸福的味道」作者「小野」。

李遠順勢化身「小野爺爺」說起故事，他回憶，小時候去車站覺得很快樂，因為要去玩，中年時去車站，就會有種生離死別感覺，「到了有一天，你們像我這樣年紀的時候，你會在車站裡面充滿了回憶。」

李遠說，與小朋友逛展時，他看到有同學在製作火車站結構，覺得很感動，「你們都考慮到像我這樣老年人，我萬一爬不動樓梯的時候，你們會請我坐電梯，然後有些無障礙設施，你們也都想到。」這是他為何非常在乎孩子要提早接觸文化的原因。

「來．去車站—探索建築」特展是結合「建築」與「兒童」議題的展覽，台博館館長陳登欽表示，台博館過去也辦理過幾檔建築展覽，但卻缺乏孩童對建築的興趣，車站為人們日常進出地點，希望能透過車站作為孩子們認識建築的途徑。

李遠提到，台博館有如古生物館、南門園區等分館，都是非常適合孩童參觀的博物館，包含最近剛開幕的國家兒童未來館願景館，還有預計7月底開幕的國家鐵道博物館，希望博物館能讓孩子們感受到「幸福」。

「來．去車站—探索建築」特展，即日起於台博館鐵道部園區廳舍1樓特展廳至2026年3月1日。

鐵道 火車站 李遠 建築 博物館

延伸閱讀

綠島人權藝術季開幕 李遠：我們對抗的不是遺忘

工時8+1？中央社遭爆新制掀員工反彈 社長胡婉玲解釋

部會解凍第一炮！文化部預算49案、逾34億全數解凍

為粉絲見面會黃牛票修文創法？文化部長李遠：審慎評估

相關新聞

「等床地獄」恐重演？台大急診壅塞再現 醫：民眾1習慣直衝大醫院

端午連假過後，各醫院再現急診壅塞，加上這一波新冠肺炎來勢洶洶，「等床地獄」又要重演了嗎？今天早上，多家醫學中心待床破百，...

單趟2100元！基隆直航石垣島渡輪衝擊國旅 觀光署說話了

近期有日本業者預告9月啟航「基隆至石垣島」定期渡輪，單程票價初估1萬日圓起（約新台幣2100元），價格幾乎等同從台北往返...

頭髮首當其衝！營養師曝頭皮5警訊：營養素不足當心落髮

頭髮有問題先檢查頭皮！營養師高敏敏在臉書社團「高敏敏營養師的健康生活 分享瘦身 料理 生活」感嘆「現在人的頭皮問題真的越來越多了」，指出其實頭髮是很直接反應身體健康狀態的部位之一，但往往被大家忽略。另外附上五項頭皮不健康的警示指標，一起來看看吧！

中年發福別輕忽 「肌少型肥胖」增加心血管疾病風險

明明吃很少，還是一直變胖？小心是中年發福。中年的肥胖幾乎脂肪都堆積在內臟，男性變成大肚腩、女性肚子或屁股變大，除了難瘦，...

乘客攻擊事件頻傳 台鐵規劃增見警率及密錄器

台鐵近年頻傳乘客攻擊車長、站務員等事件，台鐵表示，除規劃增加見警率外，若有共識也會讓員工隨身配戴密錄器。台鐵總經理馮輝昇...

仿效美、日、英...夏月電價上路 台電：僅2%用戶電費才會月增千元

夏月電價上路，民眾擔憂電費恐大增，但台電表示，夏月因冷氣空調用電增加，夏月用電量約比非夏月多4成，使民眾易感電費增加，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。