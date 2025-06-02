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義大利修女趙秀容辭世 6月6日竹市北大教堂辦殯葬彌撒

中央社／ 新竹縣2日電
奉獻新竹後山超過一甲子、被族人敬稱為「趙姆姆」的義大利籍修女趙秀容，日前安詳辭世，享耆壽93歲。竹北市長鄭朝方今發文悼念，形容她是「台灣的德雷莎」。圖／取自鄭朝方臉書
奉獻新竹後山超過一甲子、被族人敬稱為「趙姆姆」的義大利籍修女趙秀容，日前安詳辭世，享耆壽93歲。竹北市長鄭朝方今發文悼念，形容她是「台灣的德雷莎」。圖／取自鄭朝方臉書

奉獻台灣逾半世紀，走遍尖石鄉部落、創辦幼兒園義大利修女趙秀容近日辭世，享壽93歲，幾乎那羅部落族人都曾受她照顧，如今不捨將送別，6日於竹市北大天主教堂舉行殯葬彌撒。

趙秀容1932年出生於義大利，自幼立志成為修女助人，29歲時踏上台灣，也前往新竹縣尖石鄉那羅部落，興建教堂並創辦天主教方濟幼兒園，為偏鄉孩童帶來教育機會與成長陪伴。

1961年，趙秀容抵台後彎腰親吻大地，感謝天主安排，並相信這片土地正等待她帶來關愛，儘管家人不捨，她仍堅定選擇前往偏鄉服務。

趙秀容後來到那羅部落，與居民合力整理山坡、搬運石塊建天主教方濟幼兒園，經費不足時對外募款，義大利家人也資助支持，但校舍完工後卻遭風災毀損，當時時任新竹縣縣長鄭永金伸出援手幫忙。

鄭永金接受中央社記者訪問表示，他當年協助修繕並辦理幼兒園合法登記，讓園方獲得補助、減輕趙秀容募款壓力，雙方因此結下深厚情誼，他至今仍會參加畢業典禮，看著孩子們成長。

趙秀容曾受訪表示，「能付出多做一點是一點，直到最後被天主帶走離開這個世界，而台灣是我的家。」如今她如願長眠在這片深愛的土地上，永遠與台灣相伴。

2017年，內政部移民署頒發身分證給趙秀容，肯定她多年來對台灣的奉獻，一圓趙秀容想成為「正港台灣人」的夢想。

耶穌肋傷修女會表示，將於6月6日上午9時於新竹市北大天主教堂舉行殯葬彌撒，隨後發引至新埔天主教墓園安葬。

過世 義大利 新竹 幼兒園

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