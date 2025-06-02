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乘客攻擊事件頻傳 台鐵規劃增見警率及密錄器

中央社／ 台北2日電
台鐵近日接連發生列車暴力案，台鐵也宣布啟動「護車專案」提高見警率。聯合報系資料照
台鐵近日接連發生列車暴力案，台鐵也宣布啟動「護車專案」提高見警率。聯合報系資料照

台鐵近年頻傳乘客攻擊車長、站務員等事件，台鐵表示，除規劃增加見警率外，若有共識也會讓員工隨身配戴密錄器。台鐵總經理馮輝昇強調，全力維護員工權益，避免受到安全威脅。

台鐵近年屢見站務員或車長被乘客毆打、辱罵等事件，像是日前花蓮玉里站1名車長遭乘客狠甩巴掌；苗栗三義站則有車長遭酒醉乘客狂毆頭部及腹部；昨天又有乘客因車廂冷氣問題而怒罵車長等。

為保護員工，台鐵強調，非常重視人員執勤安全，已訂定「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，並加強各項作業安全預防，尤其是員工面對危害預防及事件處理程序將加強訓練，落實危險退避確保安全。

台鐵指出，近期員工遭受不法侵害事件都已完成報案程序，由鐵路警察局偵辦中。去年羅東站剪收票人員遭乘客掐脖案，已進入司法程序，等候開庭；嘉義大林站站務員遭乘客攻擊事件，則已完成司法程序並和解。

台鐵表示，若員工遭受職場不法侵害，會即刻召開職災檢討會議，同時啟動員工協助方案輔導，提供專家、職醫進行心理諮商及健康促進。

台鐵指出，在法律面上一定會全力協助員工，現在乘務員相關防身訓練將繼續推動，另外列車上也有配置防身棍、辣椒水等物品，但實務上要使用防身棍、辣椒水會有些疑慮。

台鐵表示，未來會跟鐵路警察局溝通，除提高見警率外，也請鐵警收到通報時盡快到場給予員工協助。

至於配戴微型攝影機，也就是密錄器部分，台鐵指出，目前工會有些意見，如果取得雙方共識才會實施。

台鐵表示，也會建議員工若遇到類似狀況，首先要疏散旅客，避免其他旅客受到傷害，也要與施暴乘客保持適當距離。

台鐵總經理馮輝昇說，過去有提出「跨轄護車」提高見警率等方案，未來也會依照鐵路法相關規定嚴正執法。

馮輝昇指出，台鐵運行方式與高鐵、捷運都不太一樣，因此見警率將是關鍵，這部分會持續落實。

馮輝昇強調，發生不法侵害事件時，都會立即協助員工提告，並全力支援相關法律費用，後續員工的心理影響，也會提供職安、慰問及相關輔導措施。

馮輝昇表示，台鐵第一線員工服務民眾都很辛苦，對於這樣的不法侵害及暴力辱罵事件都要加以譴責；發生這樣的事件令他非常遺憾，但台鐵保護第一線員工的決心不變，一定會積極維護員工安全。

站務員 司法 台鐵

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