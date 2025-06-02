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英國史學家著作「成為歐洲人」 半世紀親身走訪見證分裂與整合

中央社／ 台北2日電

歐洲常被視為一個整體，但歷史上，分裂其實才是常態。英國史學家賈頓艾許在著作「成為歐洲人」裡，透過半世紀親身經歷探問「什麼是歐洲？」被視為經典著作「想像的共同體」的當代歐洲版。

「哪裡是歐洲？」「1945年之後，歐洲如何成為八億人口精神上的原鄉？」本書作者提摩西．賈頓艾許（Timothy Garton Ash）在「成為歐洲人」中，帶領讀者探尋當代歐洲的誕生，書寫歐洲大哉問。本書已翻譯為25種語言，並榮獲「金融時報」年度選書肯定。

賈頓艾許是牛津大學教授、史丹佛大學胡佛研究所資深研究員，以報導書寫與研究當代歐洲著稱。根據衛城出版資料，他在17歲時見證英國加入歐洲共同體，64歲時則經歷英國脫歐

在這50年間，他親歷戰後歐洲的重要時刻，並實地採訪歷史見證者，觀察普通人生活如何隨歐洲整合而改變。他也因長年推動歐洲整合，於2017年獲頒查理曼獎章（Charlemagne Prize）。

衛城出版指出，如果「想像的共同體」能解釋現代民族國家的興起，那麼一個跨越單一民族與國界的聯盟「歐洲」又是如何成形的。大家或許能理解「成為德國人」、「成為波蘭人」，那麼「成為歐洲人」又意味著什麼。

在這本活歷史裡，賈頓艾許以半世紀的旅行、報導與書寫經驗為經緯，細膩描繪他這一代人如何共同經歷歐洲的轉變，從戰後的廢墟走向重建，從統一走向分裂，從希望走向質疑。試圖找到「歐洲」如何讓像自己這樣的英國人，乃至於更多形形色色的人群，產生認同和歸屬。

英國 脫歐

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