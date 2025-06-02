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頭髮首當其衝！營養師曝頭皮5警訊：營養素不足當心落髮

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏提醒頭髮有問題，應先檢查頭皮健康。 示意圖／ingimage
營養師高敏敏提醒頭髮有問題，應先檢查頭皮健康。 示意圖／ingimage

頭髮有問題，先檢查頭皮！營養師高敏敏在臉書社團「高敏敏營養師的健康生活 分享瘦身 料理 生活」發文感嘆，「現在人的頭皮問題真的越來越多了」，她指出其實頭髮是很直接反映身體健康狀態的部位之一，但往往被大家忽略。高敏敏另外附上五項頭皮不健康的警示指標，一起來看看吧！

一、壓力型稀疏

高敏敏指出，壓力會造成水溶性的維他命流失，尤其是維他命C跟B群。建議每天吃新鮮蔬果，一次至少吃兩拳頭份量水果加上兩碗蔬菜。

二、易斷髮質

平時容易斷髮，可能和平時吃的蛋白質品質不佳有關，高敏敏建議避免食用加工食品，例如香腸、培根、臘肉、火腿、丸類、火鍋料製品等。以原型為主，像是豆腐、豆製品、肉類、蛋類、魚類等都是優質蛋白質，是維持頭髮健康重要的基底！

三、乾枯髮質

如果經常亂節食、偏食，會容易讓身體的好油跟水分攝取不足，容易導致頭髮乾枯無光澤。建議多喝水，每日水分至少2000cc以上。另外，高敏敏特別提醒「不要害怕吃油」，強掉多補充好油食物像是酪梨、苦茶油、堅果或堅果飲等，「吃到好的油脂來源，讓髮絲光亮有光澤感」。

四、落髮

高敏敏表示落髮嚴重可能是礦物質鐵跟鋅攝取不足，導致頭皮供養不夠，而不健康的頭皮就像土壤貧瘠的地方，長不出茂盛的樹木，自然會產生落髮。建議多補充鐵、補鋅再搭配維他命C食物，幫助營養吸收！

另外吃豬肝、鴨血、莧菜、牡蠣等食物，再搭配新鮮水果維他命C來幫助鐵質吸收更好！

五、頭皮問題

高敏敏指出，頭皮乾癢、出油代表身體處於發炎狀態，因此多吃抗發炎食物，例如一週兩到三次魚油或藻油，新鮮魚類、海藻、亞麻仁籽油都是好選擇。

文末高敏敏再次提醒，從「吃」做改善是很好的方式，對身體也更健康，內外都能兼顧。不過除了飲食，平時也要多注意避免菸酒、勿熬夜、適度放鬆壓力也不要亂節食，畢竟營養不良髮絲首當其衝！

頭髮 營養師 掉髮

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