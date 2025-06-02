單趟2100元！基隆直航石垣島渡輪衝擊國旅 觀光署說話了

近期有日本業者預告9月啟航「基隆至石垣島」定期渡輪，單程票價初估1萬日圓起（約新台幣2100元），價格幾乎等同從台北往返墾丁費用，極具吸引力，恐衝擊墾丁旅遊。交通部觀光署認為，初期金額確實有誘因，但考量海象、搭乘時間長達7小時，加上載客量有限，不至於影響墾丁觀光。

近日有日本航運業者向台灣交通部航港局申請「石垣島－基隆」定期客貨兩用渡輪，日前在官網表示，將以「YAIMAMARU」號載運旅客，預計今年9月啟航，單程航行時間為7小時。

官網資訊指出，該船最多可載運545名旅客，全長160公尺，貨物積載量180TEU，每周3班，單程票價預估約1萬日圓起（約新台幣2100元），價格極具吸引力，此航線往返價格幾乎等同從台北往返墾丁費用。

外界認為，墾丁雖為國人夏季戲水度假勝地，但近年墾丁旅遊成本增長，但服務品質屢受檢驗，如今日本業者推出基隆直航石垣島定期渡輪「7小時2100元」方案，其CP值恐衝擊墾丁旅遊，甚至整個台灣國旅。

對此，觀光署副署長黃勢芳表示，基隆-石垣島航線渡輪為航港局海上藍色公路計畫之一，觀光署有配合1年期的相關行銷推廣計畫，鼓勵民眾多元旅遊。至於是否衝擊墾丁旅遊？他認為，短期內多一個選擇，民眾會好奇、會有嚐鮮心態。

但黃勢芳指出，目前業者尚未向航港局提出正式運價。按照媒體報導，單程票價約日幣1萬元起，相當於新台幣2100元，認為票價能這麼低廉應是憂心初期載客率，航港局表示會給予協助，但後續經營仍會回歸市場機制，是否還能維持低廉票價有待商榷。

計算前往墾丁的交通時間，以台北至墾丁為例，搭乘高鐵並銜接墾丁快線，單趟約3.5至4小時；自行開車若不塞車也要約5小時；客運直達及轉乘所需時間不同，約6小時以上；基隆-石垣島定期渡輪航行時間則為7小時。

黃勢芳認為，確實夜航再加約2000元票價會有嚐鮮誘因，但考量到海象，除非海流都很平穩，否則在海浪之下，不是每個人都能接受搭船7小時。此外，該渡輪運量有限，初期評估載客率不會太高，就算以滿載來計算，一周3趟來回最多1635人，但國旅一年2億旅次，因此不至於影響墾丁國旅。