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「等床地獄」恐重演？台大急診壅塞再現 醫：民眾1習慣直衝大醫院

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「等床地獄」恐重演？台大急診壅塞再現 醫：民眾1習慣直衝大醫院

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大醫院今天早上急診室待床人數多達129人，院方表示，急診壅塞是台大的日常，尤其是周一，已經成為「周期性」問題。本報資料照片
台大醫院今天早上急診室待床人數多達129人，院方表示，急診壅塞是台大的日常，尤其是周一，已經成為「周期性」問題。本報資料照片

端午連假過後，各醫院再現急診壅塞，加上這一波新冠肺炎來勢洶洶，「等床地獄」又要重演了嗎？今天早上，多家醫學中心待床破百，台大人數多達129人，台大醫院醫務秘書陳彥元表示，急診壅塞是台大的日常，尤其是周一，已經成為「周期性」問題，主因跟民眾就診習慣有關。

陳彥元說，急診會壅塞的原因，是患者「進來太多、出去太少」，一時無法抒解人潮，只能先在急診留觀區等待病床。他指出，台大醫院周六、日門診不開放，許多基層門診也休診，另再加上大台北出遊人潮習慣北返後再就醫，幾乎在周日晚上、周一上午時段全湧進了急診室。

「假日急診的疾病樣態非常多，不只近期的新冠肺炎，也包括流感、腸胃炎。」陳彥元說，急診壅塞並非現在才有的問題，每周一上午，台大醫院等待住院幾乎都破百人，大約至周三才會緩解。不過，院內已請各科室動起來，協助先收治急診病人。

「我們不會拒收來急診的病患，院內也已經實施疏緩措施，努力處理所有病人。」陳彥元指出，今天上午待床人數多達129人，中午後已經降到100以下，顯示院內「壅塞疏散」措施有效。他認為，民眾還是要培養正確的就醫習慣，減少小病看大醫院的現象。

關於新冠疫情是否會造成急診癱瘓，陳彥元說，平常已經進行疫情監控、備好隔離病房、落實院內感染管制，另加強全員的感染管制教育訓練，「我們以平常心看到，但絕對會做好防疫工作，挺過這一波。」他提醒，民眾仍要加強勤洗手、戴口罩、打疫苗的防護措施。

醫學中心 疫情 新冠肺炎 台大醫院

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