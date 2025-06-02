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仿效美、日、英...夏月電價上路 台電：僅2%用戶電費才會月增千元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
夏月電價上路，民眾擔憂電費恐大增，但台電表示，有逾383萬戶因用電較少完全不受影響。圖／本報系資料照片
夏月電價上路，民眾擔憂電費恐大增，但台電表示，有逾383萬戶因用電較少完全不受影響。圖／本報系資料照片

夏月電價上路，民眾擔憂電費恐大增，但台電表示，夏月因冷氣空調用電增加，夏月用電量約比非夏月多4成，使民眾易感電費增加，不過全國仍有逾383萬戶因用電較少完全不受影響。

有媒體報導，夏月電價實施後，家庭電費可能每月增加1000元，但台電表示，如果要月增1000元，平均用電必須達到1200度，住宅來說，只有約2%用戶會超過1200度，「都是用電量很大的大用戶、豪宅用戶才有可能到1200度，那不是平均住宅用電水準」。

台電表示，每年6~9月仿效國際間美、日、英等電業，推動夏月電價制度，自1989年實施至今已超過30年。

台電強調，夏月電價制度實施並非調漲電價。由於夏月用電需求大幅增加，為反映夏月與非夏月間供電成本差異，台電在維持電價費率審議會審定全年平均電價不變之基礎下，調升供電成本較高的夏月電價，同時調降供電成本較低的非夏月電價，並透過價格差別引導用戶提升用電效率及促進節電

台電說明，我國去年住宅每戶平均每月用電量約346度，在非夏月期間每戶平均月用電量是305度，到了夏季6~9月因為氣溫上升，致月用電量增加至428度，電費為1079元，相較於非夏月期間用電量高出約4成，也使每月電費平均增加約478元，其中351元來自於用電量增加，實際因夏月電價而增加的部分僅127元。

台電表示，夏月電價僅影響每個月用電120度以上的電費，根據台電統計，全國383萬戶每月平均用電在120度以下，如維持平時用電情況，則完全不受夏月電價影響，另有521萬戶每月用電量約在121至330度，夏月電價時間內每度受影響幅度僅為0.29元，而主要影響為母月用電超過1000度的用戶，約佔整體用戶比例2.6%，台電也呼籲這些用戶一同節電。

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