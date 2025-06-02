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回響／車長指密錄器、辣椒水不好用 台鐵：防身課也在研擬中

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵近日接連發生列車暴力案，台鐵也宣布啟動「護車專案」提高見警率。聯合報系資料照
台鐵近日接連發生列車暴力案，台鐵也宣布啟動「護車專案」提高見警率。聯合報系資料照

台鐵列車暴力事件頻傳，今年至今已有4起，台鐵公司總經理馮輝昇日前宣布，啟動「護車專案」並研擬員工配置密錄器及辣椒水等防身品。聯合報今報導指出，車長坦言，這二項防身品都派不上用場，應提供辨識特殊乘客及如何應對、安撫等課程較為實際。馮輝昇今受訪時再表示，台鐵列車相當多，執行過程，仍以提高見警率較為關鍵。後續還研議相關加強保護措施，包含鐵警也建議可合作針對台鐵員工進行訓練，如防身技術等。

上個月22日，清晨一名台鐵車長才遭旅客狠甩巴掌、砸手機，晚間再傳車長遭酒醉旅客狂毆。馮輝昇除譴責旅客暴力行為，也與警方協調兩大措施，除啟動「護車專案」，提高見警率，也研擬員工配置密錄器和辣椒水。

昨天再發生一名高齡乘客因覺得車廂冷，2度要求列車長調高冷氣溫度，但車長考量多數乘客認為溫度適宜而未再調整，該乘客竟怒罵車長「垃圾」。

台鐵車長指出，辣椒水使用前有先決條件，不好用且非到緊急狀況不會用，提供辨識特殊乘客及學習如何應對、安撫的課程，以及防身課較為實際；台鐵企業工會秘書長陳世杰則說，密錄器只能事後追責，當下並沒辦法防身，又涉及隱私問題，目前公司與員工對於密錄器的使用沒有共識。

另外，學者也建議，台鐵應先加強見警率，參考高鐵及北捷作法增加保全巡查，雖會提高成本，但確實能阻嚇有心人鬧事的心態。

馮輝昇今出席台鐵2025第10屆鐵路便當節展前記者會，會後接受聯訪時表示，針對列車長受到不法侵害，包含施暴、辱罵，已與鐵警協調加強處理措施，除加強護車跨轄方案，鐵警也會更加嚴正執法；台鐵列車運行方式與高鐵、捷運不太一樣，台鐵列車相當多，因此在執行過程，仍以提高見警率較為關鍵。

馮輝昇指出，後續都還在研議相關加強保護措施，包含鐵警也建議可合作，針對台鐵員工進行訓練，如防身技術等，都會與鐵警討論，如何讓第一線同仁達到最有效的安全維護。但也強調，針對職員安全保護部分，仍以危險迴避的方式，依照職安法規定來處理。

防身設備及密錄器部分，台鐵補充，過去車上放置防身棍及發放辣椒水，職員使用時有疑慮，這部分會持續推動。至於密錄器的配備，由於部分工會仍有意見，在勞資協商時還需協議，待達到共識時再來進行。

密錄器 台鐵

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