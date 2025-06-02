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雙北花東亮高溫燈號 花蓮玉里飆37.9度

中央社／ 台北2日電
氣象署午後持續針對雙北、花東發布高溫資訊，今天截至下午2時許，最高溫為花蓮縣玉里鎮攝氏37.9度。示意圖。聯合報系資料照
氣象署午後持續針對雙北、花東發布高溫資訊，今天截至下午2時許，最高溫為花蓮縣玉里鎮攝氏37.9度。示意圖。聯合報系資料照

氣象署午後持續針對雙北、花東發布高溫資訊，今天截至下午2時許，最高溫為花蓮縣玉里鎮攝氏37.9度。

中央氣象署持續發布高溫資訊，西南風沉降影響，台東縣有焚風發生機會，今天白天花蓮縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現機會；台北市、新北市、台東縣為黃色燈號，防局部36度以上高溫。

根據氣象署網站，今天截至下午2時許，最高溫為花蓮縣玉里鎮37.9度，其次是新北市新店區36.4度、台北市士林區36.2度。

高溫 花蓮

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