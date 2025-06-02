長照人員涉詐騙、虐待「終身不得從業」 衛福部預計年底上路

長照人員若涉及詐騙、虐待被照顧人等行為，日後將不可再從事長照工作。衛福部預告修正「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」部分條文，修法重點包括強化不適任人員管理機制，對未提供適當照顧與保護，且侵害使用者權益等不當行為，依「長期照顧服務法」被廢止長照人員認證者，日後將禁止重新申請，並不再發給長照人員認證，預計新制將於今年年底前上路。

衛福部長照司副司長吳希文說，「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」部分條文修正草案，是為強化不適任人員管理機制，優化認證更新與繼續教育規定，提升制度彈性與執行效益。

吳希文指出，現行「長服法」未規範長照人員涉及詐騙、虐待被照顧人後，即不再發給認證機制，但為保障長照被照顧者權益，將針對長照人員涉及詐騙、虐待被照顧人等不當行為，修正草案增列規定，對未提供適當照顧與保護，且侵害使用者權益等不當行為，依「長期照顧服務法」被廢止長照人員認證者，日後將禁止重新申請並不再發給長照人員認證，藉此保障服務對象的安全與權益。

另為協助長照人員持續進修與順利重返職場，吳希文說，修正草案內容調整相關認證與教育制度，包括明定申請認證前共同訓練需於1年內完成，以確保訓練內容與現行政策接軌；考量部分長照人員領證後長期未於機構登錄或中斷服務，恐因需一次補足全部繼續教育積分而難以重返職場，因此增訂認證更新規定，放寬可用近一年內累積達六分之一積分（20點）替代全部時數，降低回流門檻。

修正草案也鼓勵長照人員重新投入長照服務，同時提高網路課程可計入積分點數由40點提高至80點，便利彈性在職學習。目前修正草案自即日起至114年7月21日止開放各界提供意見，若一切順利新制於今年年底前公告上路。