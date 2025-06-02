中國大陸進口小黃魚驗出禁藥 售出1000公斤追回4成

食藥署公布114年3至4月禽畜水產品藥物殘留結果，發現一批從中國進口的小黃魚，驗出動物用藥「恩氟奎林羧酸」違規，進口數量約1000公斤全數售出，已回收400公斤，將持續回收。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布3、4月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果，抽樣通路包括進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等，總計檢驗453件，其中水產品1件檢出動物用藥殘留不符合規定，總合格率99.8%；禽畜產品農藥殘留均符合規定。

食藥署公布不合格名單有1件台南市阿銓冷凍水產商行從中國大陸進口的「小黃魚」違規，台南市政府衛生局依違反食品安全衛生管理法裁處24萬元。食藥署中區管理中心主任陳姿伶接受媒體電訪說明，抽驗時檢出殘留恩氟奎林羧酸，台灣僅核准於牛、豬及家禽類，水產品不得檢出。

台南市阿銓冷凍水產商行去年7、8月禽畜水產品藥物監測抽驗，曾被驗出從中國大陸進口的「凍大黃魚」，有殘留抗菌劑恩氟奎林羧酸，陳姿伶說，由於業者在1年內第2次違規，依據規定罰金起跳價會是12萬元，再加上業者屬於需要自主檢驗者，再加重罰責，最終定案開罰24萬元。

陳姿伶表示，這批違規的中國進口小黃魚，進口數量約1000公斤，已全數售出，目前已回收下架400公斤，其他部分需要層層追溯、持續回收。針對中國進口黃魚，邊境查驗採取加強抽批，抽驗率為20%至50%。

食藥署說明，恩氟奎林羧酸是氟奎諾酮類（fluoroquinolone）抗生素之一種，屬於廣效性抗菌劑，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌及黴漿菌具有抗菌作用；若過量使用可能會導致腸胃不適等，嚴重恐將影響腎功能。