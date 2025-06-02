大正製藥系列17產品漲價 7月起調漲10到40元
知名品牌大正製藥產品喊漲，基層藥師協會理事長沈采穎表示，接獲業者調價通知，由於近年原物料、運費及製造成本上升，自7月起，17種藥品的通路販售價格調漲新台幣10到40元。
繼去年7月普拿疼止痛藥系列產品建議零售價陸續調整，開出「成藥漲聲」的第一槍，台灣大正製藥近日也發出公告，由於近年原物料、運輸及製造成本不斷上升，雖已盡最大努力自行吸收相關成本，但為繼續維持產品品質與穩定供應，自今年7月1日起，將調整部分產品售價。
根據沈采穎提供給媒體的大正製藥漲價產品名單，包含感冒顆粒，以26包產品為例，將從原售價430元調漲到460元；感冒錠50錠從390元調漲到410元；感冒膠囊30粒從250元調漲到270元；止咳糖漿90毫升從150元調漲到160元；鼻炎膠囊18粒則從200元調漲到220元。
另外，胃腸藥錠250錠從650元漲至670元；胃腸藥顆粒26包從400元漲至430元；止瀉藥錠24錠從150元漲至160元；仙派錠10錠從100元漲至110元；愛力舒視明點眼液14毫升則從200元漲至240元。
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