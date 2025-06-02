快訊

身分為官二代...哈佛畢業典禮致答辭 陸生蔣雨融陷「走後門」爭議

單程2100元！基隆-石垣島渡輪9月可能啟航 航港局回應了

大正製藥系列17產品漲價 7月起調漲10到40元

中央社／ 台北2日電

知名品牌大正製藥產品喊漲，基層藥師協會理事長沈采穎表示，接獲業者調價通知，由於近年原物料、運費及製造成本上升，自7月起，17種藥品的通路販售價調漲新台幣10到40元。

繼去年7月普拿疼止痛藥系列產品建議零售價陸續調整，開出「成藥漲聲」的第一槍，台灣大正製藥近日也發出公告，由於近年原物料、運輸及製造成本不斷上升，雖已盡最大努力自行吸收相關成本，但為繼續維持產品品質與穩定供應，自今年7月1日起，將調整部分產品售價。

根據沈采穎提供給媒體的大正製藥漲價產品名單，包含感冒顆粒，以26包產品為例，將從原售價430元調漲到460元；感冒錠50錠從390元調漲到410元；感冒膠囊30粒從250元調漲到270元；止咳糖漿90毫升從150元調漲到160元；鼻炎膠囊18粒則從200元調漲到220元。

另外，胃腸藥錠250錠從650元漲至670元；胃腸藥顆粒26包從400元漲至430元；止瀉藥錠24錠從150元漲至160元；仙派錠10錠從100元漲至110元；愛力舒視明點眼液14毫升則從200元漲至240元。

調漲 感冒 售價

延伸閱讀

FDA前局長警告：未來或所有藥或都是中國大陸製

習慣跑社區藥局買快篩卻撲空 基層嘆政府只給連鎖藥局

快篩許可證僅核發3天「這公司股價漲3%」基層起疑心 食藥署回應

快篩藥物大缺貨 國民黨批衛福部慢半拍難辭其咎

相關新聞

長照人員涉詐騙、虐待「終身不得從業」 衛福部預計年底上路

長照人員若涉及詐騙、虐待被照顧人等行為，日後將不可再從事長照工作。衛福部預告修正「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄...

雙北花東亮高溫燈號 花蓮玉里飆37.9度

氣象署午後持續針對雙北、花東發布高溫資訊，今天截至下午2時許，最高溫為花蓮縣玉里鎮攝氏37.9度

天氣炎熱長戴安全帽 頭皮毛囊炎患者增加

天氣炎熱，有皮膚科醫師發現，近期門診患者中，因長時間戴安全帽所引發的皮膚疾病個案明顯變多，頭皮毛囊炎患者增加2成。醫師並...

歐盟消費者保護過度？IATA：航空公司支出成本每年高達50億歐元

第81屆國際航空運輸協會年會（IATA AGM）年會和世界航空運輸高峰會（WATS），本月1日到3日在印度新德里舉行。國...

長榮航加入IATA全球亂流感知平台 孫嘉明：飛航安全更有保障

氣候變遷加劇，導致亂流發生的頻率增加，已成為影響飛航安全的重要關鍵之一，為確保旅客和機組員的安全，長榮航空總經理孫嘉明及...

全球交機荒恐持續到本世紀末 國際航協：阻礙發展

第81屆國際航空運輸協會年會（IATA AGM）年會和世界航空運輸高峰會（WATS），本月1日到3日在印度新德里舉行。國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。