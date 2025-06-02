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長榮航加入IATA全球亂流感知平台 孫嘉明：飛航安全更有保障

聯合報／ 記者甘芝萁／印度新德里即時報導
長榮航空總經理孫嘉明(右)和IATA理事長威利．沃爾什(左)於第81屆IATA年度大會及世界航空運輸高峰會，共同簽署合作協議，長榮航空正式成為「亂流感知平台」成員。圖／長榮航空提供
長榮航空總經理孫嘉明(右)和IATA理事長威利．沃爾什(左)於第81屆IATA年度大會及世界航空運輸高峰會，共同簽署合作協議，長榮航空正式成為「亂流感知平台」成員。圖／長榮航空提供

氣候變遷加劇，導致亂流發生的頻率增加，已成為影響飛航安全的重要關鍵之一，為確保旅客和機組員的安全，長榮航空總經理孫嘉明及國際航空運輸協會(IATA) 理事長威利．沃爾什(Willie Walsh)於昨(1)在印度新德里舉辦之第81屆IATA年度大會及世界航空運輸高峰會，共同簽署合作協議，長榮航空正式成為「亂流感知平台(Turbulence Aware platform)」成員。

孫嘉明表示，雖然當今的科技愈來愈發達，亂流仍是最難預測的天氣狀況之一，輕微的亂流可能讓飛機顛簸晃動，嚴重的亂流可能導致機體結構損壞，這絕對是大家最不樂見的情況。相信加入亂流感知平台，將有助於飛行員和調派人員掌握與分析即時的數據資料，規劃選擇適當飛航路徑，以避讓亂流風險較高的區域，保障旅客與航機的安全。

威利．沃爾什表示，很高興能邀請長榮航空加入亂流感知平台，進一步強化全球機組員和調派人員的能力，以提高飛航安全、燃油效率和旅客舒適度。藉由每家航空公司所回報的數據，我們就能為機組員和調派人員提供更清晰的畫面資料，讓平台在降低亂流影響的層面更加有利。2024年參與平台計劃的航空公司共產出5180萬份亂流報告，較2023年大幅增加35%，對如何降低亂流所帶來的損害很有幫助。

長榮航空加入後，目前該平台將有28家航空公司，分享超過2700架飛機在遭遇亂流時回報的資料，平台彙整數據後，以圖像將即時發生的亂流資訊透過網路分享給飛行員，有助於對可能受影響的航班進行即時的航路調整或避讓。長榮航空初期將投入波音777-300ER客機共33架，參與蒐集並回報數據。

IATA是全球航空公司的同業公會，屬於非政府組織，共有約350家航空公司成員，占全球航空運輸量的80%以上，長榮航空亦是成員之一。該協會目的在於支持多項航空領域活動，並協助制訂關鍵的航空產業政策。

長榮 航空公司 流感

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