全球交機荒恐持續到本世紀末 國際航協：阻礙發展

第81屆國際航空運輸協會年會（IATA AGM）年會和世界航空運輸高峰會（WATS），本月1日到3日在印度新德里舉行。國際航協理事長威利·沃爾什(Willie Walsh)表示，疫情後全球航空業急速反彈，每年的航空旅行者預估將超過50億人次，且每年運輸的6900萬噸航空貨物占全球貿易總額的三分之一，2025年航空公司的營收將達到9790億美元，利潤將達到360億美元，但淨利潤僅為3.7%或每位乘客7.20美元的淨利潤。

可他也遺憾地表示，全球交機荒估計得持續到本世紀末才能解決，真是令人無法接受。

威利·沃爾什(Willie Walsh)認為，全球航空業的獲利能力與我們在支撐全球GDP3.9%，並為8650萬人提供和支持就業的價值鏈核心所創造的巨大價值不成比例。

已成立超過80年的IATA目前全球會員航空公司已超過350家，威利·沃爾什(Willie Walsh)表示，安全是航空業至關重要的關心課題，因此國際航空運輸協會運行安全審計 (IOSA) 是國際航空運輸協會會員資格的一項條件，目前IATA仍持續發展全球航空數據管理(GADM)計劃、Turbulence Aware的安全數據，以及旗艦IOSA和ISAGO審計計劃，透過數據都能幫助航空業發現原本無法察覺的安全問題。

但他也說，過去六年中，只有不到一半的事故調查發布了最終報告，阻礙全球航空業對於安全議題的精進。另外，全球衝突地區的不斷增加也威脅民航機的安全，他說，過去12個月裡，有2架民航客機在衝突區遭到擊落，數架民航機在軍事行動中被轟炸，這些干擾持續增加，因此IATA也向聯合國安理會強調，各國政府有責任確保民航機永遠不會成為軍事行動的目標，即便是無意的。

目前全球航空業也因為飛機製造業的表現不佳，造成航空業發展的遲緩。威利·沃爾什(Willie Walsh)指出，目前估計有1萬7千架新機遭到交付延遲，意謂從航空公司下訂單到實際交付得等上14年，今年的交機數量也比去年承諾的數字少了26%，每年僅3%的機隊被汰換，遠低於正常的5-6%，且還有一些需求未被滿足，影響航空業收益，而新機的稀缺也同步推升了維修和租賃成本。

威利·沃爾什(Willie Walsh)甚至在大會上遺憾地說，「製造商估計可能要到本世紀末才能解決這個問題，這真是令人無法接受。」

威利·沃爾什(Willie Walsh)表示，IATA主張，將航空航天排除在貿易戰之外，同時也希望各國政府積極解決基礎設施建設問題，確保未來有適當的、具成本效益的基礎設施，例如印度正在德里和孟買之外開設新的二級機場，解決急促成長的需求，越南、摩洛哥也有新建、增加機場容量的規劃，杜拜跟新加坡也規劃未來將再開放新的航廈空間等，拉丁美洲的主要樞紐，例如波哥大、布宜諾斯艾利斯、利馬、墨西哥城、聖保羅、巴拿馬等，也在機場推動了新的設施或有擴建項目，美國也正在進行大規模的空中航管制度改善等，世界各國政府都在替航空業打造一個更有競爭力的未來，盼航空業能為社會與經濟做出更大貢獻。