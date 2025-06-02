興達、大林除役機組接連發電 高雄藍黨團緊咬附帶決議：全拆

高雄興達、大林電廠停用或除役機組接連發電引起關注，高市議會今天定期會閉幕式延續上周戰火，國民黨議員在碳預算審查過程激烈攻防，最終以附帶決議方式，要求中央針對緊急備用電力設施應該要制定更嚴格規範，如除役機組要立刻拆除、備轉容量6%以下啟用等項訴求。市府環保局回應，任何企業只要違反空汙法，一定會開罰。

台電公司依據環評承諾，興達發電廠3、4號燃煤機組在無操作許可下啟動，大林電廠除役5號燃氣機組也以緊備機組啟動發電。高市議會國民黨團認為市府未站在市民健康立場嚴格監督，多次因清點人數流會，定期會今天閉幕，尚未三讀通過的碳預算成為攻防焦點。

議員邱于軒指出，放任興達電廠燃煤機組排碳會讓碳預算審查沒有意義，法規只有定義一般機組與緊備機組，不該讓台電以環評承諾為由啟動興達3、4號，依照空汙法，對於沒有操作許可的機組，環保局應該硬起來開罰。

邱也說，緊急備用機組除役後應該要拆除，若不得已重啟必須主動公告，不是像現在這樣隨便連結台電網站，這樣大家根本搞不清楚這些跟市民切身關係的訊息揭露。

議員陳麗娜批評，中央想用就用，環保局完全沒有態度可言，興達1、2號及大林5號除役機組應該立即拆除，若台電不拆，市府工務單位應該要研擬拆除辦法，才能以絕後患，另外備用機組沒有操作許可繼續使用也是很大問題，碳預算只是紙上作業，一點意義也沒有。

環保局長張瑞琿回應，不管任何企業，只要違反空汙法或其他相關法令，環保局一定會依法開罰。議長康裕成緩頰說，碳預算是一個監督依據，若沒有數字，不利未來兩年內的監督作業。最後議員白喬茵提出附帶決議，碳預算三讀通過。

附帶決議共五點。第一，台電於啟用緊急備用電力設施併聯前應該向環保局說明符合之要件、申請流程，並於網站上揭露使用。第二，台電評估於備轉容量率6%以下時啟用。

第三，如運轉超過720小時，依法行政嚴格執法，必要時勒令歇業。四，市府要向台電要求，已除役之興達1、2號機組及大林5號機組立即拆除。第五，台電興達1、2、3、4號及大林5號機組，自今日(114年6月2日)起不再開機，以保障高雄市民健康權。