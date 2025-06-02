進口小黃魚驚爆含禁用抗生素 1000公斤產品僅追回四成

中國大陸進口小黃魚驚爆違規含有抗生素。衛福部食藥署公布，今年3至4月檢測禽畜水產品藥物殘留，總計檢驗453件，其中1件水產品檢出動物用藥殘留不符規定，是由台南阿銓冷凍水產商行自中國大陸進口的「小黃魚」，遭檢出含不得檢出的抗生素「恩氟奎林羧酸」0.03 ppm，該批違規產品共進口1千公斤，已全數售出，目前僅追回400公斤。

食藥署指出，恩氟奎林羧酸（Enrofloxacin）是氣奎諾酮類（fluoroquinolone）抗生素的一種，屬於廣效性抗菌劑，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌及黴漿菌具有抗菌作用。農業部未核准於水產動物使用，若過量使用可能會導致腸胃不適等，嚴重時恐影響腎功能。

但該抗生素核准於牛、豬及家禽類使用，以治療沙門氏桿菌症、大陽桿菌症、巴斯德桿菌症、黴漿菌感染及對恩氟奎林羧酸敏感的細菌所引起的感染症。

食藥署中區管理中心主任陳姿伶說，此件違規「小黃魚」在嘉義市被抽驗，檢出「恩氟奎林羧酸」0.03 ppm，經追查上游來源為台南市阿銓冷凍水產商行，台南市衛生局依違反「食安法」裁處輸入業者24萬元。

陳姿伶表示，由於阿銓冷凍水產商行在一年內已是第二次違規，去年於7、8月檢出進口中國大黃魚違規，且業者屬於應辦理自主檢驗的進口業者，衛生局加重開罰24萬元。

食藥署指出，此波抽檢禽畜水產品動物用藥殘留，總計檢驗453件，包含禽產品189件、畜產品168件、水產品96件，其中僅水產品1件不符規定，總合格率99.8%；禽畜產品的農藥殘留總計檢驗173件，均符合規定。

食藥署呼籲，食品業者對於販售的禽畜水產品，應保留進貨來源證明文件至少5年，例如發票、收據或憑證，以利追溯來源。另建議消費者應避免購買來源不明的禽畜水產品，並優先選擇具有CAS、產銷履歷標章、生產追溯QR code或信譽良好之商家，以保障消費權益。